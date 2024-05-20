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爆冷門！　國產署地上權標售案僅南屯1筆標出

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲國有財產署20日舉行設定地上權招標，北中南共7標，最終僅標脫1筆。（圖／國有財產署提供）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，地上權產品熱度持續升高。國有財產署20日舉行設定地上權招標，北中南共7標，最終僅標脫1筆，標脫率14%，大潑地上權買氣冷水。而此次唯一標出的1筆，位於台中南屯，由台中財團法人中山醫學大學以總價約9686萬元得標，溢價12.4%。

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今年第2批國有地上權共釋出7筆土地，包含北區2筆、中區3筆、南區2筆，合計權利金底價約17億2833萬元。今日開標結果，僅中區標脫1筆，標脫率14%，標脫權利金9686萬元。

該筆土地位於台中南屯文心南路、三民西路二段口，基地面積為355坪，共有2組人馬投標，最後由台中財團法人中山醫學大學以溢價12.24%得標，換算土地價格約27萬元。記者致電中山醫學大學，截至截稿時間尚未收到回覆。

住商不動產中區執行協理賴萬指出，該筆土地成交單價約2字頭，與目前區域土地成交行情落在2~4字頭相比，中山醫學大學的土地取得成本頗為實惠，在目前區域發展仍在前期階段，研判應是早先卡位，以利未來開發。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲國產署第2批招標設定地上權得標結果。（ETtoday製表）

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，地上權招標最重要的條件還是「區段」，此次流標率高，研判應是標的不夠吸引人，像是南部2筆，分別位於高雄旗津區乙種工業區土地，面積2697坪，以及澎湖馬公市商業區土地，面積1876坪，都不是建地，降低投資人投標意願。

另外，因為居住正義等政策影響，之後全台精華區土地，應該愈來愈多會被拿來作為社會住宅基地，恐怕未來位於精華區段的地上權招標案將逐漸減少，研判流標率也會增高。

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關鍵字：地上權國有財產署招標台中富住通不動產

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