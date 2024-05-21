「小孩從母姓」就送房　還有財產等繼承！他卻想拒絕：對我沒好處

▲準岳父希望小孩從母姓。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者朱祖儀／綜合報導

小孩出生後，父母可以書面約定子女從父姓或從母姓，但仍不時發生爭執。一名網友就說，和女友計畫要結婚，可是準岳父卻突然提出要求，表示願意給他們一間房子，不過希望未來小孩要從母姓。但他認為，房子是登記女友名下，對他一點好處都沒有，因此猶豫是否要拒絕。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，和女友已經論及婚嫁，日前和對方家長見面時，準岳父提到願意給他們一間房子，讓他們未來可以不用買房，但希望未來生小孩可以從母姓，傳承女方家的香火。但他認為，雖然說是給2人的禮物，但房子登記在女方名下，對他一點好處都沒有，若是將來不幸離婚，多年後房子只會更難買。

▲如果答應小孩從母姓，準岳父要送一間房。（示意圖／記者許凱彰攝）



後來他也聽女友說，因為姊夫不同意從母姓，所以準岳父才會向他們提出要求，也說如果答應後，女友和小孩都可以繼承大部分的遺產。雖然聽起來條件很優渥，但他認為「只是一個可能而已」，未來可能隨時有變化，因此好奇眾人的想法。

文章曝光掀起兩派討論，有人認為「想想姊夫為什麼不要同意」、「如果你本身有房住，或買得起房，這種條件沒有很好。但不同意，如果女方堅持，還是有一半的機率抽籤從母姓」、「這條件沒很好，我是換不下去」。

不過也有網友指出，「所以從父姓，你的另一半有什麼好處嗎？」「你們家有免費送你一棟房子嗎？沒有的話從母姓有什麼不好？一間房子多少錢你知道嗎」、「擔心以後難買那你現在趕快買一間，兩人都有房，姓氏就可以安心抽籤了」、「資源多就跟誰姓啊，你怎麼不替你的小孩著想？少奮鬥20年耶」、「你其實只是想要財產而已，不然小孩跟你姓有什麼好處？他可以拿更多遺產？」、「孩子女友生，房子女友爸媽準備，你什麼都沒付出還有什麼不滿？」還有人建議「直接生兩個啊，沒意見了吧」。