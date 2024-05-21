220萬還不出！　台南完銷透天案爛尾法拍「嘸人要」

▲東區是台南傳統蛋黃區，地段相當精華，竟然也出現爛尾樓。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

東區是台南傳統蛋黃區，地段相當精華，竟然也出現爛尾樓！德東街「富貴龍門」尚未完工就已完銷，然而建商金振發建設因220萬元的「清償票款強制執行」，全案淪落法拍市場，21日2拍開標，底價6280萬元，仍以流標收場。

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▲根據筆錄記載，建物目測未完工，2戶相通，無大門及部分門窗。（圖／記者張雅雲攝）

據法院公告，此案債務人為金振發建設，拍賣原因為「清償票款強制執行」，該物件位於東區德東街巷內，地坪共計51.7坪、建坪140.5坪，1拍底價為7850萬元，2拍底價降為6280萬元，21日仍出現流標。

經查詢司法院裁判書，債權人與金振發建設因有220萬的票據糾紛，而查封該不動產。該建商近年已無新推案。

根據筆錄記載，建物目測未完工，2戶相通，無大門及部分門窗，建物前後有增建，已安裝電梯、地板樓梯為水泥地，部分有增建；另已與債務人簽定不動產買賣契約並完成稅籍資料登記，拍定後不點交。

▲「富貴龍門」預售時期交易紀錄。（翻攝自實價登錄）

經查建照資料，該案總戶數為2戶透天別墅，為地上4樓，共有6房2廳6衛，另查，該社區在預售階段有實登紀錄，2戶分別在2021年12月、2022年1月以總價2360、2400萬元售出，總銷金額4760萬元，然而尚未完工無法過戶。

住商不動產台南崇明加盟店店東蘇祐田分析，該區算是東區近仁德區，雖然沒有南紡夢時代的區域紅利，但各項機能相當發達，也是傳統台南蛋黃區，附近算是早期開發的4期重劃區，區內多為中古透天，屋齡30年，總價900~1000萬元，地價則依臨路狀況落在40萬元上下。

▲遭法拍的透天，部分外觀已完成。（圖／記者張雅雲攝）

以目前透天成交行情來看，該區新透天也不多，新案若有電梯，未來重新銷售，總價約落在3000萬元內。

對於此案流標原因，寬頻房訊發言人徐華辰分析，此案由於尚未完工，需投入其他營建成本，研判得要資產公司或是開發商，才較有意願進場，但目前該案仍有相當高的不確定性，例如點交、續建過程是否順利，未來完工後品質等，再加上總價仍高，因此會讓投資人較為縮手。

▲區內多為中古透天，屋齡30年，總價900~1000萬元。（圖／記者張雅雲攝）

徐華辰分析，未來拍出後所獲得的金額，雖然債權人可向法院聲請參與分配，不過依債務人的抵押順序，將由所有債權人依比例分配，若金額不足，債權人也有無法拿回所有欠款的風險。

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