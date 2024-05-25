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2大五星級酒店插旗台中　周邊單價最高攀上88萬

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲頂級品牌飯店看好大台中發展潛力並紛紛搶進精華地段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

頂級品牌飯店看好大台中發展潛力並紛紛搶進精華地段。其中，位於西區草悟道的「勤美洲際酒店」將預計第三季正式開幕營運，另外一直傳出萬豪酒店旗下「JW Marriot」酒店也將座落於七期地標「台中之鑽」，觀察2區周邊房市，不論商辦、住宅預售案都續創高價。

《地產詹哥老實說》EP205／多做一動作！賣房價差數百萬　打破「陽台補登」3大錯誤迷思

台中西區草悟道因周遭圍繞國美館、科博館、廣三SOGO、勤美誠品綠園道、金典綠園道等。根據觀光署統計，去年度草悟道旅遊人次達到729.4萬人，成為全國前10大最高人次遊憩景點之一。

▲▼台中勤美洲際酒店外觀 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台第二間「勤美洲際酒店」預計將於第三季正式開幕營運。（圖／記者陳筱惠攝）

擁有16個酒店品牌的洲際酒店集團，則預計在草悟道打造全台第二間「勤美洲際酒店」，並由勤美集團耗資120億興建、IHG洲際酒店集團直接經營管理，預計將於第三季正式開幕營運。

鄰近該區的豪宅案「忠泰老佛爺」推出地上34層樓、規劃70~140坪產品，不讓勤美集團專美於前，引進首家結合Share Lounge的TSUTAYA BOOKSTORE進駐，以及忠泰集團旗下自創選品店「明日聚落」。根據實價登錄顯示，目前高樓層已站上7字頭。

另外，正在興建中的台中商銀企業總部「台中之鑽」，高樓層傳將引進萬豪集團旗下最高等級酒店品牌「JW Marriot」，未來將會是中台灣住房價格最貴的品牌酒店，預計於2026年開幕。

▲▼台中之鑽，開箱, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲正在興建中的台中商銀企業總部「台中之鑽」，高樓層傳將引進萬豪集團旗下最高等級酒店品牌「JW Marriot」。（圖／記者陳筱惠攝）

據知情人士指出，雖然萬豪集團並未正式曝光進駐計劃，但實際上進入收尾的「台中之鑽」高樓層已經悄悄掛招，進駐消息相當可信。

目前位於市政路上住宅案則由「由鉅惟上」最高單價為88.34萬元奪下冠軍，目前還有興富發集團新預售案「羅曼羅蘭」共計超過300戶案量推出，後市可期。

另外，豪宅一哥聯聚建設所推出的辦公大樓案「聯聚中維大廈」，則位於市政路、市政北一路，最高單價也已衝破8字頭。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲五星飯店搶進台中一覽表。

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關鍵字：台中觀光草悟道頂級飯店豪宅萬豪洲際七期住宅房價預售案商辦

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