【廣編】超強卡司超大基地超高品質　「築。滿滿 」買得起的好房子

【廣編特輯】

圖、文／築滿滿提供

您心目中的好房子，該具備那些條件與模樣？由建築師領軍的堃達開發，攜手璞園團隊－璞元建設，豪宅高手新東陽營造擔綱營造，並委由日系職人田中純夫第三方公正查核勘驗，在新莊副都心旁，方正廣闊2339坪超大基地上，建築師以自住的心情規劃，大棟距、大採光、講究的採光通風與合理的配置，最重要的是「負擔得起」的高品質。

「築。滿滿」基地方整，在施工與結構的先天上已然佔盡優勢，且導入良好的抗震二元系統，地下室做了80CM厚連續壁、深度直達28.7米，鋼筋採用420W SD、SA級鋼筋續接器，鋼筋採用東和鋼鐵、混凝土則採用台泥或力泰等，以高規格建材，創造高品質建築。特別敦請日系職人田中純夫擔任第三方查核勘驗；更重要的是，現場的執行者是好評滿點的新東陽營造。

建築成ㄇ字型排列，將600坪中庭花園變成社區的中心：流泉綠蔭、花路小徑，家彷彿就在花園裡；設計師用心的將一樓讓出，營造洄游式公設，輕奢大器並與中庭花園的綠意串聯，進入社區如同在花園、在飯店般舒適，滿足0到99歲的社交健康知性空間需求。開賣迄今已經超過300戶的肯定。

現場專案經理李俊諺表示，本案處於新莊副都心旁，享有副都心的生活機能與價值，但價格卻比副都心相對親民，同時又隱含了塭仔圳未來可期的建設利多，買得起的高品質，住得起的好房子，歡迎立即致電預約參觀。

「築。滿滿」中環路二段 2339坪大道地王 26-42坪 預約專線：2276-3888