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在地建商等7年　砸4.8億拿下台中機捷角地

▲▼ 台中機捷特區,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中房市熱區北屯機捷重劃區再現大宗土地交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市熱區北屯機捷重劃區再現大宗土地交易，據實價登錄揭露，機捷特區溝背段55地號、412.74坪位於敦富八街、南興路角地，以總價4.87億元交易，拆算單坪價格來到118萬元，信義房屋專家表示，該地為溝背段逾時程獎勵後的土地最高單價。

《地產詹哥老實說》EP205／多做一動作！賣房價差數百萬　打破「陽台補登」3大錯誤迷思

位於敦富八街、南興路口的412.74坪土地，以總價4.87億元交易，雖分為兩筆過戶，但拆算單價都是118萬元，大手筆購入的雖登記為自然人，但經查，為台中在地品牌建商漢宇建設。

▲▼ 台中機捷特區,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲漢宇建設砸下4.8億元整合1512坪土地，有望年底推出新案。（圖／記者陳筱惠攝）

實際詢問漢宇建設總經理葉昱徵表示：「由於機捷特區土地都屬於高容積土地，雖然本來鄰地已有千坪土地可推案，但為了基地更完整，我們仍等了7年才等到這塊角地地主點頭。」

他表示：「由於高容積土地開發上，常會遇到建物互相遮擋的情況，對市容與住戶來說，景觀上就會有所差異，目前這塊土底已整合到1512坪，有望在年底推出，不會做太小坪數的建案，至於其他規劃部分則是先保密。」

對此，信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆分析：「機捷特區與其他重劃區一樣，在開發初期擁有時程容積獎勵，不過機捷的時程獎勵已於去年8月底期滿，該筆交易成為溝背段時程獎勵結束以來的最高單價。」

▲▼ 台中機捷特區,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區推出新案都以市場主流2~3房為主，新預售屋房價已登上5字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，2年前仁山建設拿下的溝背段36地號、共計328.14坪土地，當時單價來到128.5萬元，就是搶在時程獎勵最後期限取得。

吳俊霆說：「現在機捷特區推出新案都以市場主流2~3房為主，以漢宇建設品牌力與過去推案經驗，應會朝向中坪數、自住型產品來規劃，目前機捷特區新預售案不少都站上5字頭、加上土地價格、營建成本換計算，該案有望以6字頭問世。」

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關鍵字：台中北屯機捷特區土地交易漢宇建設單價推案

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