美甲店年賺250萬！妹買房「哥免費繳房貸」　網傻：慘當工具人

▲原PO開美甲工作室，年收入250萬不敢跟家人說。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不是自己的房子，還願意幫繳房貸？一名女網友透露，新房掛她名下，哥哥則幫付一半房貸，但讓原PO過意不去的是，哥哥年薪70萬左右，她開美甲美睫工作室年收250萬，有意讓哥哥付3成就好，但又想到以後只有哥哥有遺產，因此猶豫不已。文章引發網友看傻，「你哥也太慘了，當妹妹的工具人！」

一名女網友在Dcard表示，她與哥哥共同買了房子，房貸一人繳一半，由於頭期款是原PO付的，因此是掛她名下，而現在正值報稅季，才知哥哥年薪約70萬，於是她掐指一算，「想到哥哥扣完房貸36萬...沒什麼錢用，覺得有點過意不去！」

原PO接著自曝，她開美甲美睫工作室，年收入約有250萬，但這些年都不敢誠實，「只跟家人說一個月8-10萬」，加上哥哥又是善良老實人，因此原PO打算付7成房貸，哥哥改出3成就好。

想著想著，原PO又猶豫不想開這個口，因為家裡重男輕女，「可是想到以後爸爸的遺產搞不好也不會分給我，又覺得好像也不需要多付房貸...爸爸遺產至少1億！」

底下網友熱議，「不用對你哥太好，這和他的人品無關，和你父母的觀念有關！只要是有錢的重男輕女家庭，小孩最後一定不會關係好，因為在不成比例且不合道理的超不公平巨大利益前面，最後一定會吵架，所以你就繼續讓他幫你付房貸，房子你的就好了」、「低調默默賺錢就好，不用跟家人說，很多人到最後還是會為了錢/父母的遺產翻臉，進而情勒你賺的多，應該主動放棄遺產之類的，除非今天哥哥發生意外或是重大疾病需要錢治療，不然還是過好自己的生活就好」、「錢財不露白，即使是家人也是要有所保留，不用太坦承」。

但也有人質疑，「既然房子名字只有掛你，應該全部你付才合理」、「房貸你跟你哥一人一半，但名字只掛你一人名下？你哥也太慘了，當妹妹的工具人，你爸遺產會不會只分你哥我不知道，我只知道你哥好慘，被你佔便宜」、「覺得最大問題是...名字掛你的，你哥還要幫忙付吧？」「爸爸還在就在想遺產喔，難怪要留給你哥」。

事後，原PO解釋，他們兄妹倆有講清楚才分攤房貸，而媽媽還在的時候，哥哥會給1萬5000元孝親費和8000元房租，「現在提高到30000元是想多幫我分攤的部份，完全明白房子不是他的。」