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高雄獨棟城堡式建築開價1390萬　現況照驚呆在地人

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄仁武有透天標榜為獨棟城堡式建築，地坪達98坪，回家要先爬階梯。（圖／翻攝自Facebook／大高雄房屋買賣網）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價愈來愈貴，近年就連老透天的開價也不斷攀升，不過高雄仁武有透天開價1390萬元，號稱開價比實登還便宜，並標榜為獨棟城堡式建築，地坪達98坪，回家還要先爬階梯，連網友都嘖嘖稱奇。

《地產詹哥老實說》EP206／千萬內買得到2房！　首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」

該物件位於高雄仁武區的「綠園新村」，有房仲在《大高雄房屋買賣網》上PO出銷售資訊，該物件地坪98坪，權狀坪數63.96坪，屋齡47年，為地上2樓，並強調為稀有「綠園山莊」首排．且為獨棟城堡式建築，開價1390萬元，吸引不少網友關注。

不過根據房仲PO出的照片，可看到該透天的屋況需重新大整理，連房仲都直接在屋況特色中明白寫「買地送屋」，在地人指出，回家還要先爬階梯，真的十分少見，不過室內堪稱戰地風，整修還得花上一大筆預算。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「綠園新村」屬於仁武考潭生活圈，為發展較久的舊聚落。（圖／翻攝自Facebook／大高雄房屋買賣網）

住商不動產高雄富將加盟店店長黃明智分析，「綠園新村」屬於仁武考潭生活圈，為發展較久的舊聚落，與高雄近年開價動輒數千萬元的透天相比，因屋齡較高，單價相對親民。

黃明智表示，該區都以大地坪、低樓層別墅為主，主打休閒風格，屋齡約30~40年，目前地坪40~50坪的物件，成交總價都在1000萬元以內，地坪70~100坪的透天，依屋況、地坪大小，成交價約1000~1300萬元。也有少數地坪破千坪的別墅，開價也要破億元。

在地房仲分析，因附近生活機能較不便利，但是居住環境相對清靜，也算是仁武的蛋殼區，適合喜歡休閒氛圍、清幽生活的購屋族，但是受惠未來仁武綠能產業園區以及烏材林產業園區的規劃，區段還有發展題材，對喜歡透天產品的族群，也有吸引力。

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關鍵字：高雄仁武透天房價城堡

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