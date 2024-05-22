昔台中地王火燒2次淪廢樓　在地憶：50年前營業額20億

▲原遠東百貨及綜合大樓，曾登全台灣地王之姿，地價200萬元起跳。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

原遠東百貨及綜合大樓，究竟有多風光，甚至曾登全台灣地王之姿，在日治時期原為「行啟紀念館」的綜合大樓，在台灣光復之後，1961年拆除，便改建為8層樓高的綜合商業大樓，隨後連著隔壁改建的遠東百貨，成為當時中區最金貴的黃金地段。

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當年在綜合大樓內有金融業、娛樂場保齡球管、飯店業、戲院等設施，後來，綜合大樓隔壁的成功戲院改建為遠東百貨台中店，於1969年開幕，讓該區段長期坐擁「地段王」稱號，以當年20億元營業額等於如今的112億元，吸金功力相當了得。

▲當年最豪華、最新、最炫的舶來品都在台中市中區。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪現場，見識過繁榮的老住戶私下透露：「當年最豪華、最新、最炫的舶來品都在這邊，以前這裡是大家都要搶的地方，一坪沒有300萬元也至少有200萬元身價，但大火燒了2次，商場幾乎全部都歇業，人去樓空，之前有聽說要重建，但實際上好像整合還是有問題，也就一直都放著。」

據過去報導指出，遠百開幕當天，整日人流量超過8萬人，更曾創下一年20億元的營業額，用消費者物價指數（CPI）漲跌及購買力換算，從1969年至今，購買力漲幅為559.81%，20億元營業額等於如今的112億元，只遜於如今的新光三越中港店、台中大遠百。

▲經過商圈移轉、兩次大火，華麗的地王也謝幕，等待漫長都更之路。（圖／記者陳筱惠攝）

但在1977年遠東百貨即將打烊時發生火災，延燒15個小時，消防車水箭射不破大樓的防火防震超厚玻璃，大樓成了密封的「火爐」，整棟10層建築被燒成空架子，隔年才復業。沒想到1990年1月14日再次發生大火；這兩度失火事件後，隨著建築結構受損及商圈的沒落，該街廓自2000年開始閒置至今。

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