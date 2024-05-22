台南最新重劃區5月底完工　周邊房價已站4字頭

▲商60重劃區是安南區難得的大型商業區，並有該區前所未有2座大型主題公園，主體工程今年5月底將完工。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南又有備受注目的新重劃區即將完工，位於安南區東南邊「商60重劃區」由於全區屬於商業區，未來除了商業建築用地之外，也將開闢公園、停車場、廣場等公共設施用地，預計5月底可完工，信義房屋專家表示，附近房價已站上4字頭。

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台南市長黃偉哲表示，因應安南區逐年增加的人口，提升商業服務、生活休閒等機能，在安通路五段北側及北安路二段以西，規劃商60重劃區，區內並有2座大型主題公園。

該重劃區開發面積37.17公頃，重劃後可提供商業區建地約22.11公頃，公共設施用地約15.06公頃，期望之後商業區土地招商，能進一步帶動安南區整體都市發展。全區主體工程將在5月底完工並進行驗收。

信義房屋安南安中店專案經理王仲良表示，商60位於安南區，雖然尚未開發完成，不過近年也有不少建商看準未來發展潛力，積極卡位周邊房市，附近安西重劃區以透天別墅居多，屋齡多在10年內，依坪數大小，總價1800~2500萬元，若附電梯，總價約3000萬元。

▲商60附近地價每坪約40萬元，未來商60釋出土地，因使用強度更強，4、5字頭起跳都不意外。（圖／記者張雅雲攝）

王仲良分析，周邊大樓多半在預售階段就完銷，像是最早的「遠雄安南町」2019年開賣，預售均價約15萬元，現在成交價也有30萬元，短短5年房價已翻倍。

而目前銷售中的「藏美六本木」、「良勳森悦」，成交價最高都站上4字頭，台南不動產代銷公會理事長佘光宗表示，商60發展起來之後周邊的生活機能將進一步完善，若能吸引大型商場進駐，屆時建商推案就具有相當大的優勢。

而按照附近地價已經每坪約40萬元來看，未來商60因土地使用強度更強，地價4、5字頭起跳都不意外，房價也有機會挑戰5字頭。

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