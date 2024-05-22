ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台南最新重劃區5月底完工　周邊房價已站4字頭

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲商60重劃區是安南區難得的大型商業區，並有該區前所未有2座大型主題公園，主體工程今年5月底將完工。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南又有備受注目的新重劃區即將完工，位於安南區東南邊「商60重劃區」由於全區屬於商業區，未來除了商業建築用地之外，也將開闢公園、停車場、廣場等公共設施用地，預計5月底可完工，信義房屋專家表示，附近房價已站上4字頭。

《地產詹哥老實說》EP206／千萬內買得到2房！　首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」

台南市長黃偉哲表示，因應安南區逐年增加的人口，提升商業服務、生活休閒等機能，在安通路五段北側及北安路二段以西，規劃商60重劃區，區內並有2座大型主題公園。

該重劃區開發面積37.17公頃，重劃後可提供商業區建地約22.11公頃，公共設施用地約15.06公頃，期望之後商業區土地招商，能進一步帶動安南區整體都市發展。全區主體工程將在5月底完工並進行驗收。

信義房屋安南安中店專案經理王仲良表示，商60位於安南區，雖然尚未開發完成，不過近年也有不少建商看準未來發展潛力，積極卡位周邊房市，附近安西重劃區以透天別墅居多，屋齡多在10年內，依坪數大小，總價1800~2500萬元，若附電梯，總價約3000萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲商60附近地價每坪約40萬元，未來商60釋出土地，因使用強度更強，4、5字頭起跳都不意外。（圖／記者張雅雲攝）

王仲良分析，周邊大樓多半在預售階段就完銷，像是最早的「遠雄安南町」2019年開賣，預售均價約15萬元，現在成交價也有30萬元，短短5年房價已翻倍。

而目前銷售中的「藏美六本木」、「良勳森悦」，成交價最高都站上4字頭，台南不動產代銷公會理事長佘光宗表示，商60發展起來之後周邊的生活機能將進一步完善，若能吸引大型商場進駐，屆時建商推案就具有相當大的優勢。

而按照附近地價已經每坪約40萬元來看，未來商60因土地使用強度更強，地價4、5字頭起跳都不意外，房價也有機會挑戰5字頭。

《地產詹哥老實說》EP206／千萬內買得到2房！　首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：台南安南商60重劃區房價商60信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台南最新重劃區5月底完工　周邊房價已站4字頭

台南又有備受注目的新重劃區即將完工，位於安南區東南邊「商60重劃區」由於全區屬於商業區，未來除商業建築用地外，也將開闢公園、停車場、廣場等公共設施用地，預計5月底可完工，信義房屋專家表示，附近房價已站上4字頭。

3小時前

生孩後1電器沒關過！婆婆愣「不會壞？」　一票笑了：根本沒問題

近來天氣逐漸炎熱，不少人家裡已經打開冷氣消暑，尤其是有新生兒的家庭。一名媽媽就透露，自從4月中帶寶寶回家之後，冷氣都是開24小時的，只有回診或去公婆家才會關冷氣，婆婆忍不住好奇，「機器不會壞掉？」文章曝光後，許多人透露「我家也沒關過，根本沒問題」、「開開關關比較容易壞吧」。

4小時前

昔台中地王火燒2次淪廢樓　在地憶：50年前營業額20億

位於台中中區原遠東百貨及綜合大樓，究竟有多風光，甚至曾登全台灣地王之姿，8層樓高的綜合商業大樓，隨後連著隔壁改建的遠東百貨，成為當時中區最金貴的黃金地段。遠東百貨台中店，於1969年開幕，以當年20億元營業額等於如今的112億元，吸金功力相當了得。

5小時前

盤點台中舊城8大廢樓　昔日地王都更喊8年0進度

2021年10月14日高雄城中城大火、今年4月3日發生自25年前9月21日以來最大規模地震，每每災難過後台中舊城區的都市更新就會被拿出討論，其中號稱台中最大都更案的「遠百與綜合大樓案」都更會成立8年，當初高掛的紅布條早已褪色，建物卻不動如山。

5小時前

她頭期款「存到800萬」還是買不到新竹房！網見1關鍵：不是給你買的

近年來新竹房價飆漲速度相當快，但即使有錢也不見得買得到？一名女網友透露，他們家年收約400萬，好不容易存到800萬頭期款，結果看到一間不錯的房子，問了之後才知道，頭期款竟然要1000萬，房仲還說「新竹就是賣方市場，這價格很正常」。文章曝光後，不少人點出關鍵。

6小時前

「年輕人都很聰明！」　信義總座：支撐市場的不只新青安

房市買氣熱，信義房屋總座陳麗心觀察，屋主心態惜售，待售庫存量下降，但也沒嚴重到「無貨可賣」，以信義來說約比去年減少1~2成。另有關新青安使用率高，是否讓未來市場產生副作用？她認為：「不用擔心，支撐市場的也不只有新青安。」

8小時前

他嫌採光超差「房仲1句話被揍」　全場爆中肯：賀成交

許多人租屋或買房，採光通風是必要的條件！一名網友透露，看到一間採光很差的物件，向房仲反映後，被回了一句「早上天還沒亮，你就要出門賺錢掙房貸，晚上天黑才回家，你是要什麼採光？」結果原PO就揍了對方，文章看似是創作文，卻引發全場共鳴，「果然忠言逆耳，很多人不能接受事實！」

8小時前

台北市10年流失21萬人　房價漲勢六都吊車尾

近10年台北、高雄淨遷入人口下滑，其中台北減少21.3萬人，房價漲幅也僅17%為六都之末。而高雄減少1.4萬人，但房價漲幅高達64%，僅輸給台南的89%，南二都房價成長在六都中較為強勁。

8小時前

台中「最豪辦公樓」賣破100億　2法人包層、包商場手骨最粗

台中近年產業轉型招商有成，由豪宅一哥推出的最豪辦公樓預售案「聯聚中維大廈」10個月賣破100億元，其中最大咖法人為頂樓5戶包層，合計總金額5.98億元，次高則是以5.65億餘元打包帶走的商場。信義房屋專家表示，七期為商辦市場交易主力，交易量佔比近一半。

8小時前

自來水加壓站設備施工！竹竹苗5／29~30停水　4300戶受影響

台灣自來水公司第三區管理處22日宣佈，為辦理頂埔加壓站、興華加壓站供電設備檢驗，苗栗縣頭份市、竹南鎮；新竹縣峨眉鄉、新竹市香山等部份地區，5月29日上午8點至下午2點停水共6小時，30日下午1點至晚間7時也停水6小時，兩天停水共影響4300戶，請用戶及早儲水備用。

9小時前

搞笑跳國小老師專屬舞蹈　網見魔性舞步笑：好生動

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

搬出婆家「有過得比較幸福？」　..

1電器沒關過！婆婆愣「不會壞？..

採光超差「房仲1句話被揍」　全..

在地建商等7年　砸4.8億拿下..

陶朱隱園只賣出1戶　PTT點1..

220萬還不出！　台南完銷透天..

他5.1億買美術館電梯別墅不住..

台中西區旅店加碼10年長約　房..

她頭期款存到800萬還是買不到..

娘家出頭期款當嫁妝！婆婆嫌貴　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南最新重劃區5月底完工　周邊..

1電器沒關過！婆婆愣「不會壞？..

昔台中地王火燒2次淪廢樓　在地..

盤點台中舊城8大廢樓　昔日地王..

她頭期款存到800萬還是買不到..

「年輕人都很聰明！」　信義總座..

採光超差「房仲1句話被揍」　全..

台北市10年流失21萬人　房價..

台中「最豪辦公樓」賣破100億..

竹竹苗5/29~30停水　43..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366