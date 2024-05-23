40歲大叔「想買台北房」吸引20歲妹子！全場搖頭：不如去整形

▲原PO想娶年輕妹子。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北房價居高不下，許多人猶豫要不要進場給自己一個家，一名男網友表示，今年年底就要39歲了，目前還孤單一個人，想要娶個2、30歲皮膚好的女生，想要買一間台北房讓自己的條件更好，但買房後生活品質勢必得降低，猶豫該不該為了娶到好對象而買房，貼文掀起討論。

男網友在PTT發文，「在台北買房有加分嗎？」今年底就要39歲了，目前單身，「想娶20多歲或30出頭皮膚好的女生，每天早上起來精神會比較好」，目前的經濟狀況可在台北買間新房，但買房後還有車位、裝潢費、傢俱費等等費用，錢滾錢的力度會大幅下降，但如果不買就只是紙上富貴，「只有數字而已，感覺又不是很踏實」。

他目前有2種想法，第一種是「先買起來」，趁現在還有能力時，在原本住家附近買一間含車位的3房，繼續住在原本住家，等到有另一半再搬進去住，「反正現在房子保值，放著也不太會跌價」。

第二種想法是，繼續把大量資金投入金融市場，「這是我目前正在做的」，用錢滾錢累積資產速度很快，尤其是本金越來越多時更有這種感覺，「目前我的資產水位也在歷史的最高，當然也有資產泡沫的風險存在」。

他提到，若繼續維持現狀，參加聯誼認識不錯的對象，擔心對方會因為他沒有房，而不願跟他有後續的發展，「或約會時少了一個能單獨相處的空間而無法長久？」

貼文曝光，網友表示，臉才是重點，「會因為這些條件跟你在一起的，也只是交來賠錢」、「通常會用錢的條件來找對象的，通常也會遇到只看你錢」、「良心推薦花錢整形、美容，比有台北房更有用」、「記得看過一個採訪，問年輕女生喜歡有錢的醜男，還是窮困的帥哥，年輕妹子都選後者」、「小鮮肉可以選，何必選大叔」、「人要先過才看房子加分項，哪個女生只看房子不看人的」。