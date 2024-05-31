全台頻震有感！新潤「士科大院.」打造九宮格六級抗震親水地標

▲新潤「士科大院.」入主北市新灣區水岸生活，從抗5級地震提升至抗6級，超越法規標準。

圖、文／士科大院.提供

自從4/3花蓮外海發生規模7.2強震後，至今已發生千起餘震。台灣之所以多震，係因處於歐亞板塊及菲律賓海板塊擠壓碰撞造成的影響。尤其921大震之後，政府也重新檢討建築法規，正因如此，北士科國際灣區新潤「士科大院.」禮聘安全結構權威築遠工程顧問張盈智，攜手日本營建巨匠日商大林組營造，樹立1929坪九宮格六級抗震雙塔地標，示範新洲美段首發大案頂規。

結構技師張盈智於日前公開記者會表示，最完整的結構是九宮格，新潤「士科大院.」不僅擁有最穩固的九宮格結構，同時做到超越法規達0.264g六級抗震能力。加上B1至7樓採用SRC鋼骨鋼筋混凝土加強結構、鋼樑鋼柱採台北101同級的SM570鋼材，堪稱全面升級的高規格結構設計。不僅如此，使用九宮格結構設計更能達成室內無小樑設計的結構規劃，在空間規劃上更加靈活運用。

績優上櫃6186新潤興業，看好北士科整體發展，嚴選新洲美段1929坪全街廓壯濶美地形塑新洲美段的地標建築，同時採用高規國際團隊，禮聘世界一流酒店集團設計鼻祖全球精品酒店造局者ＨＢＡ，作品遍佈全球80個國家，代表作新加坡金沙酒店、京都四季酒店、上海洲際酒店、萬豪酒店；以及參與國家級工程台灣高鐵、台北捷運等公共工程、東京晴空塔的日本營建巨擘大林組打造高品質建築；國內團隊則由美國哈佛大學建築呂建勳建築師勾勒雙塔國際建築外觀美學；千坪景觀委任榮獲美國多年生植物學會頒發的植物設計大賞的太研規劃設計主持人吳書原操刀，從建築國際美學、自然系庭園景觀、豐富多元的飯店式公設為百億大案塑造高端水岸地標價值。

▲新潤「士科大院.」入主北市新灣區水岸生活，完整街廓1929坪基地親水地標，限量早鳥方案，三房含車訂簽88萬起。

北士科結合科技及大自然休閒地貌，形塑大北區門戶的磁吸能量。中鼎、康舒總部、Volvo、汎德永業旗艦展售中心大廠陸續進駐，未來55層金仁寶大樓更已動工，落成後將成為北區101新地標，住宅區用地僅14%不到，新洲美段有別於傳統水岸的堤防做法，以先進的「海綿城市」理念，輔以「超級堤防」規劃讓水岸綠地視線延伸無拘束，結合4314坪洲美公園、9322坪蜆仔港公園、6957坪雙溪濕地公園，形成北士科最難得近兩萬坪河岸公園生活景觀，足以成為媲美大直的台北市國際級水岸。

▲新潤「士科大院.」入主北市新灣區水岸生活，完整街廓1929坪基地親水地標，限量早鳥方案，三房含車訂簽88萬起。

新潤「士科大院.」國際水岸1929坪水花園地標已成台北市最難能可貴的親水生活置產標的，甫公開已風靡頂尖菁英家庭，40～53坪輕盈入主。

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