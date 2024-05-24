文心南路新店王！　醫療背景法人月花54萬吃3店面

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線開通後，不僅帶來顯著的商業效果，也讓租金行情扶搖直上，其中，位於八期的「登陽豐之丘」才剛交屋，隨即有大咖租客進駐，每月租金高達54萬元，創下文心南路沿線5公里新高，在地仲介則表示，捷運帶來的商圈擴張，開始從南台中延伸。

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▲位於八期的「登陽豐之丘」才剛交屋，隨即有大咖租客進駐，每月租金高達54萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，「登陽豐之丘」3層樓店總面積約493坪，月租金含稅54萬元，換算每坪單價1094元，租期長達10年。實際走訪現場，招牌仍未就定位，但該店地址目前登記為「御禾醫學」，且劉姓負責人疑似與醫美名醫同一人，未來有可能由醫美診所進駐。

▲文心南路沿線橫跨南屯、南區、大里區，總長5公里。（圖／記者陳筱惠攝）

值得一提的是，據實價登錄顯示，「登陽豐之丘」4年前預售時期住宅單價落在35萬元～40萬元間，今年1月轉手交易最高已逼近55萬元，當初建商並未釋出店面，如今也迅速迎來金雞母，保留店面的登陽建設可說是最大的幸運兒！

永慶不動產八期豐樂公園加盟店協理簡剴延表示：「台中捷運開通後，沿線店面身價水漲船高，過去該店面本來是想將坪數切為小單位，遇到強勢產業進駐，而創下高總價租賃，該案屋齡新、樓店面積將近500坪，不論是在八期或整個蛋黃區的樓店產品都相當少見。」

除此之外，「登陽豐之丘」拆算後每坪單價僅千元出頭，且與豐樂公園站僅不到百米距離，整體條件不比正文心路差。鄰近周邊的新成屋「文心愛悦」店面則是走高單價小坪數低總價策略，目前招租一間行情也達20萬元左右，此筆交易堪稱店王。

▲鄰近周邊的新成屋「文心愛悦」店面則是走高單價小坪數低總價策略。（圖／記者陳筱惠攝）

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意則指出:「台中捷運開通後，人潮明顯往文心路集中，且商圈也一路往南擴張，也讓位於南屯、南區交界的文心南路直接受惠；其實不論是餐飲、醫美產業，都相當期待軌道經濟帶來的集客效應。」

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