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套房340萬「公務員妹超猶豫」　過來人卯死：漲500萬還再漲

▲▼租屋,租金,房東,打房,房市,套房,雅房,分租,北漂。（圖／記者賴志昶攝）

▲原PO猶豫要不要買套房。（示意圖／記者賴志昶攝）

網搜小組／劉維榛報導

給房東賺，不如自己買？一名女網友透露，在新北泰山看到一間340萬套房，而她任職的單位車程僅10分鐘，考慮會在當地住上幾年，於是動念買房，但又怕以後難脫手，於是好奇大家怎麼看？文章曝光後，有網友透露，家裡也買了一間小套房，從300萬漲到800萬。信義專家認為，這種自住兼投資是可以考慮的。

一名女網友在Dcard表示，她考上公務人員，目前月薪快5萬元，在泰山找到一間套房，騎車上班約10分鐘，權狀8.1坪開價340萬，屋齡則是25年。

原PO說，考量要在泰山工作好幾年，租屋勢必也是一筆巨大開銷，「這樣不如買一間套房自住，若未來換單位可再將套房出租。」目前套房還在承租中，每月收租8500元。

毫無經驗的原PO，不知該不該衝動買下去，於是求問「聽說套房的物件不好賣...頭期款付得出來，但一直猶豫是否要下手！」

底下網友熱議，「我不認為套房就不好，就算有缺點，價格對還是會有市場（像這間租金投報率3%就證明是優良資產了）」、「要注意它是25年屋+小於15坪，銀行貸款成數有時沒那麼理想，要買的話，現金最好備足一點」、「套房以後要脫手極難，不要傻了」、「多捏一點找個15坪以上的吧，一來住起來舒適點，二來出租轉手比較容易」。

有網友實例分享，「家裡好多年前買300萬套房，10坪而已，後來漲到800多萬了還在往上，屋齡46年，那棟租金已經13000元了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一般來說，不是家庭正格局的話，轉手會局限客群，但並不是說買套房不好，可以觀察該區租屋市場，如果需求強手的話，不管是自住或未來收租就很不錯。

關鍵字：信義房屋自住套房公務員投資脫手

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