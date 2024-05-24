台中海線部署4座雄風飛彈車　民眾憂：區域房市首當其衝

▲軍方證實，從昨天下午就在台中海線部署了機動飛彈車。（圖／民眾提供）

記者陳筱惠／台中報導

新政府上任，自總統賴清德520就職後，大陸從昨（23）日起在台灣四周海域，進行軍事演習，引發民眾高度關注，今（24）日軍方證實至少有4部機動飛彈車出現在台中海線地區，有民眾憂慮區域房市將受到波及，不過在地房仲與專家齊聲認為「完全不影響」。

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有網友在PTT上PO出照片，指國軍已經佈局。根據本刊查證，《大陸連2天軍演！台中海線驚見4座雄風飛彈車組待命 軍方證實》軍方證實，從昨天下午就部署機動飛彈車。

台中海軍部署地點位於房市熱區海線，對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「從3點來觀察，房市不太影響，首先是過去只要新任總統就職，台灣房市都會反應空頭，但此次卻並無影響。另外根據過去歷史經驗，房價波動多半與反應更快速的股價走，但如今台股站穩2萬點，今日也並無崩盤跡象。」

▲軍演常態化、可視性高，台灣民眾其實都逐漸習慣，對區域房市房價來說不會受到影響。（圖／記者陳筱惠攝）

紀光烜說：「第三點則是不管是陸戰、空戰策略，台中港與清泉岡機場都屬於國際商港、國際航線，軍民雖合一，基本上不會因此受到太大波及，從上述三點來說，靠近國軍部署重陣的地方，頂多只能暫時被列為『嫌惡設施』」

另外，台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛也表示：「軍演常態化、可視性高，台灣民眾其實都逐漸習慣，目前觀察對於房市不會有太多影響，反應也不會快速。」

黃舒衛認為：「如今時空背景已與過去1995、1996年文攻武嚇有效的狀態不同，每次不論政黨輪替、新政府演說，對岸都有『正常的能量釋放』，讓台灣成為地緣政治是全球最危險的地方。

「實際上若要反應房市量價，應該會極為快速，目前未見影響，也就代表影響幅度不高。」黃舒衛反過來說：「面對能量釋放，台灣民眾更在意的反而是物理上的能量釋放－地震。」

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