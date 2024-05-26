龜山建案「還沒開賣」已排爆！帶躺椅、帳篷補眠　房仲也看呆

▲民眾排隊等建案開賣。（圖／翻攝自何世昌的房產知識Buffet+）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人買房買瘋了？昨（25）日才有人分享桃園某建案被擠爆，不只接待會館裡爆滿，會館外的棚子也都是人。今日有資深房仲在粉專分享一段影片，指出龜山某建案出現奇景，開賣前已經有不少民眾排隊，有人自備板凳不說，排隊的紅線中還有一頂帳篷，令他也直呼「現在預售屋市場有點太過瘋狂了！」

馨傳不動產智庫執行長何世昌今日在臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」分享一段影片，提到龜山某建案開賣前出現排隊奇景，「用椅子占位子，不知道的還以為是在排名人簽名會咧！」

影片中可見，門口處拉給民眾等待的紅線中，已經有不少人在排隊，幾乎都坐在板凳上，其中還有人是躺在露營椅上翹腳滑手機、補眠。另外，也有人帶冰桶排隊，甚至鏡頭還拍到一頂小帳篷。

畫面一出引發議論，「他們錢都怎麼來的，好羨慕」、「上天使其滅亡必先令其瘋狂，這句話是有點道理。雖然個人長期看好房市，但這一波確實離譜了，有點2012年內（那）個味了」、「現在就是不管黑貓白貓，會抓老鼠的通通是好貓」、「昨天晚上就排了…」、「太誇張！」

還有人表示，「某大代銷公司五月中跟我說，小坪數早鳥開始的時候，大家一早就在排隊了，晚了根本沒有，基本上也不太需要解說。一開始覺得是話術，但是我現在慢慢相信了。」