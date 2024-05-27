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瘋狂！百人夜宿案場搶買房　專家噴實情：沒有特別便宜

記者項瀚／台北報導

這週末不少預售案出現排隊搶房景象，甚至有人提前2天夜宿卡位，引發熱議。專家觀察，當前房市掀起一波恐慌潮，消費者預期現在不買，以後會更貴，若地段條件佳、搭配優惠付款可能就掀起第一波搶購潮，而價格不見得特別便宜。

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▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲龜山區、捷運迴龍站旁預售案出現百組人馬搶房。（圖／讀者提供）

桃園龜山區、八德等地都出現排隊買房人潮，接待會館裡爆滿，會館外的棚子也都是人，引發熱議，不少網友、甚至房地產業者都直呼太瘋狂了。

《ETtoday新聞雲》記者採訪龜山案負責代銷的五率國際行銷副總吳雅斯，他說：「本案日前舉辦說明會，有來參加的消費者才算是早鳥貴賓，可在週日（26日）開賣當天下訂，部分消費者為拿到心儀的戶別，早在週五就來排隊，現場睡2天。」

吳雅斯透露，累計到週日開賣當天，共100多組排隊，9點半開始發號碼牌，2個多小時可售部分已全部被訂光。為何排隊如此瘋狂？吳雅斯表示：「因本案距離捷運迴龍站走路2分鐘，每坪開價55~65萬元，總價落在1100~2500萬元，符合剛需消費者期待，且第一波早鳥祭出9折優惠，並附有定簽6%優付方案，整體成交價抓在5字頭。」

▲▼ 迴龍建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲該案位於桃園龜山區，但走路到捷運迴龍站只需2分鐘。（圖／記者項瀚攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，該案屬桃園龜山區門牌，價格並沒有特別便宜，如此排隊盛況確實有點誇張，「現在房市掀起一波恐慌潮，消費者預期建商鎖住的戶別，成屋再賣會更貴，前手屋主拋出來的因房地合一稅也會更貴，造成預售第一波瘋搶。」

何世昌表示，排隊搶房也不僅發生在，房市供給稀缺的舊商圈，重劃區內雖競爭激烈，但也還是會有此現象，像是這週末八德擴大重劃區內的寶佳建案也是搶瘋了，「當前預售案只要地段佳、搭配優惠付款方案等因素，不論價格是否特別親民，就有可能出現排隊搶房景象。」

據市調資料，桃園八德寶佳案位於中正一路，緊鄰捷運綠線G1站，同樣是具交通便利性利多，總戶數約200戶，規劃2~3房，坪數設定在23~40坪。

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，該建案訴求捷運效益，相當鄰近為主要吸睛重點，且也位於熱門的擴大重劃區，乃在地住宅案大本營，為覓屋重點地帶，「雖然目前整體八德新案房價還在單坪3字頭，但4字頭交易陸續揭露，該案達標4字頭也不意外，也有機會逐步往45萬元走。」

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關鍵字：龜山建案排隊瘋搶迴龍預售屋接待中心何世昌

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