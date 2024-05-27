大都更時代帶動城市蛻變　建築師：都更首重安全及都市尊嚴

▲新北市建築師公會理事長汪俊男認為，都市更新首重居民的安全及都市尊嚴。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／專訪

近期地震頻傳影響了大量老舊建築安全性，台北市已宣示進入「大都更時代」，帶動全台對於都更發展的期待，向來被高度討論的「城市美學」是否有機會在這波都更熱潮中順勢推動台灣城市印象蛻變？《ETtoday新聞雲》專訪新北市建築師公會理事長汪俊男，他認為以建築師角度來看，都市更新仍首重居民的安全及都市尊嚴，而城市美學的概念若要落地，其實不光是追求城市規劃或建築外觀的富麗堂皇，而是要回歸到居民的日常生活觀念做起。

都更本質仍以市民安居樂業為重

汪俊男強調，都市更新應優先考量都市安全，特別是在地震頻繁的情況下，提供安全的居住環境是保障居民安居樂業的基礎，城市美學的觀念則因人而異，關鍵在於公、私領域的維護，就像日本建築看起來美觀的原因不在於設計，而是整體乾淨整潔。然而台灣早期建築缺乏公共維護的概念，導致老舊建築年久失修、加上鐵窗、違章加蓋等影響市容，隨著民國84年《公寓大廈管理條例》施行後，對公共環境有了明確的規範，才開始帶動城市整體美學及生活品質的提升。

而居民的「都市尊嚴」也是在都更過程中值得討論的一環，很多人認為都市容積是公共財，其實早期的都市計畫認為增加容積可以促進都市人口增長，然而隨著時空背景改變以及市場機制影響，縱使給了更多容積，也會因為市場法則及營建成本高漲影響結果，因此在都更過程中居民的都市尊嚴這件事情值得重新審視，並不是說要追求一坪換一坪，而是希望在每個地區因地制宜給予最佳容積鼓勵及配套措施，才有助於改善都市環境，讓每個住戶都能有更好的生活品質。

▲汪俊男認為都市的豐富就在不同美學的呈現，而台灣人已有能力從生活環境著手提升生活與城市美學。

提升城市美學 從日常綠美化、斷捨離做起

汪俊男認為現今台灣人的生活水平，絕對有能力提升生活與城市美學，而這只要從每個人的生活環境著手改善即可，甚至不需要花費很高的成本去改變，例如：家中有陽臺的就動手進行綠美化，居住心情也會隨之改變；傳統台灣人念舊惜物，但累積到一定程度之後還是需要斷捨離，捨到一些東西之後，你將發現生活空間不會不夠，而且還能有餘裕經營更好的生活。隨著越來越多人有機會出國去看新的事物，自然會對美產生期待，但根本上還是要回歸「簡單生活」，唯有生活條件相對比較好一點時，才能在美學觀念上達到改變。

近年許多建築大師到台灣辦建築展且廣受歡迎，汪俊男樂見這是隨著社會文明進步的過程中，慢慢培養出的鑑賞力，他分享在學習欣賞建築的過程中，除了看大師作品之外，也可以多一分環境的觀察能力及細節的思考，例如去看建築設計的巧思時，可以思考為什麼做這樣的設計？其中有什麼樣的工藝美學？甚至思考比較哲學層面的「為什麼這樣叫做美？」經過不斷體驗的過程中，觀察越多、感受越多，才能慢慢運用在台灣的類似空間中去做一些些不同的嘗試。

美學不限於單一價值 豐富多元才是都市迷人之處

近年全台大興土木，許多重劃區有著完善的道路規劃及不同建築型態的美，有的呈現類似現代古典，有些又是現代工藝美學，眾多美輪美奐的建築外觀令人心生嚮往，汪俊男認為：「我覺得都市的豐富就在不同美學的呈現，而不限於單一價值的體現」。

▲▼汪俊男建築作品：位於新北市新莊的三花棉業企業總部。（圖／翻攝自容正建築師事務所）

汪俊男分享個人生涯的建築作品中，以三花棉業的企業總部最令他印象深刻，他強調建築的完成並非單一面向，而是業主、建築師等人共同完成的作品。當時深耕新北市新莊多年的三花棉業，業主期待能從單純做生意的角色進一步回饋社會，希望在新莊打造一座彰顯企業價值的建築物，因此有別於傳統製造業工廠，三花棉業將地面層留出空地做成街道供往來過路人使用，而在外觀上也加入企業識別形象，將其紡織業特有的經緯分割線條表現在建築立面上，當時業主堅持使用石材表現扎實堅固的企業理念，在結構上成為一大挑戰，加上建築還是要適時控制照明條件，保留舒適開闊的感覺，最後經過反覆實驗之後才建造而成，汪俊男笑稱：「其實建築師都是服務業，協助大家築夢、造夢，完成業主的夢想」。

台灣整體社會從早期的開拓、經商到現在的美學覺醒，新一代台灣人在生活水平及藝術鑑賞力的大幅提升，都在一點一滴地影響著城市美學，然而真正能帶動城市風貌大幅蛻變的，仍要從每個人的生活中做起，需要整體社會有共識地著手改善公私領域環境，也令人期待在這波都市更新中，看到更多美學與功能兼備的建築，為城市注入新的活力和魅力。