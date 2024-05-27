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大都更時代帶動城市蛻變　建築師：都更首重安全及都市尊嚴

▲▼專訪新北市建築師公會理事長-汪俊男。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市建築師公會理事長汪俊男認為，都市更新首重居民的安全及都市尊嚴。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／專訪

近期地震頻傳影響了大量老舊建築安全性，台北市已宣示進入「大都更時代」，帶動全台對於都更發展的期待，向來被高度討論的「城市美學」是否有機會在這波都更熱潮中順勢推動台灣城市印象蛻變？《ETtoday新聞雲》專訪新北市建築師公會理事長汪俊男，他認為以建築師角度來看，都市更新仍首重居民的安全及都市尊嚴，而城市美學的概念若要落地，其實不光是追求城市規劃或建築外觀的富麗堂皇，而是要回歸到居民的日常生活觀念做起。

都更本質仍以市民安居樂業為重

汪俊男強調，都市更新應優先考量都市安全，特別是在地震頻繁的情況下，提供安全的居住環境是保障居民安居樂業的基礎，城市美學的觀念則因人而異，關鍵在於公、私領域的維護，就像日本建築看起來美觀的原因不在於設計，而是整體乾淨整潔。然而台灣早期建築缺乏公共維護的概念，導致老舊建築年久失修、加上鐵窗、違章加蓋等影響市容，隨著民國84年《公寓大廈管理條例》施行後，對公共環境有了明確的規範，才開始帶動城市整體美學及生活品質的提升。

而居民的「都市尊嚴」也是在都更過程中值得討論的一環，很多人認為都市容積是公共財，其實早期的都市計畫認為增加容積可以促進都市人口增長，然而隨著時空背景改變以及市場機制影響，縱使給了更多容積，也會因為市場法則及營建成本高漲影響結果，因此在都更過程中居民的都市尊嚴這件事情值得重新審視，並不是說要追求一坪換一坪，而是希望在每個地區因地制宜給予最佳容積鼓勵及配套措施，才有助於改善都市環境，讓每個住戶都能有更好的生活品質。

▲▼專訪新北市建築師公會理事長-汪俊男。（圖／記者周宸亘攝）

▲汪俊男認為都市的豐富就在不同美學的呈現，而台灣人已有能力從生活環境著手提升生活與城市美學。

提升城市美學　從日常綠美化、斷捨離做起

汪俊男認為現今台灣人的生活水平，絕對有能力提升生活與城市美學，而這只要從每個人的生活環境著手改善即可，甚至不需要花費很高的成本去改變，例如：家中有陽臺的就動手進行綠美化，居住心情也會隨之改變；傳統台灣人念舊惜物，但累積到一定程度之後還是需要斷捨離，捨到一些東西之後，你將發現生活空間不會不夠，而且還能有餘裕經營更好的生活。隨著越來越多人有機會出國去看新的事物，自然會對美產生期待，但根本上還是要回歸「簡單生活」，唯有生活條件相對比較好一點時，才能在美學觀念上達到改變。

近年許多建築大師到台灣辦建築展且廣受歡迎，汪俊男樂見這是隨著社會文明進步的過程中，慢慢培養出的鑑賞力，他分享在學習欣賞建築的過程中，除了看大師作品之外，也可以多一分環境的觀察能力及細節的思考，例如去看建築設計的巧思時，可以思考為什麼做這樣的設計？其中有什麼樣的工藝美學？甚至思考比較哲學層面的「為什麼這樣叫做美？」經過不斷體驗的過程中，觀察越多、感受越多，才能慢慢運用在台灣的類似空間中去做一些些不同的嘗試。

美學不限於單一價值　豐富多元才是都市迷人之處

近年全台大興土木，許多重劃區有著完善的道路規劃及不同建築型態的美，有的呈現類似現代古典，有些又是現代工藝美學，眾多美輪美奐的建築外觀令人心生嚮往，汪俊男認為：「我覺得都市的豐富就在不同美學的呈現，而不限於單一價值的體現」。

▲▼三花企業總部外觀。（圖／翻攝自容正建築師事務所）

▲▼汪俊男建築作品：位於新北市新莊的三花棉業企業總部。（圖／翻攝自容正建築師事務所）

▲▼三花企業總部外觀。（圖／翻攝自容正建築師事務所）

汪俊男分享個人生涯的建築作品中，以三花棉業的企業總部最令他印象深刻，他強調建築的完成並非單一面向，而是業主、建築師等人共同完成的作品。當時深耕新北市新莊多年的三花棉業，業主期待能從單純做生意的角色進一步回饋社會，希望在新莊打造一座彰顯企業價值的建築物，因此有別於傳統製造業工廠，三花棉業將地面層留出空地做成街道供往來過路人使用，而在外觀上也加入企業識別形象，將其紡織業特有的經緯分割線條表現在建築立面上，當時業主堅持使用石材表現扎實堅固的企業理念，在結構上成為一大挑戰，加上建築還是要適時控制照明條件，保留舒適開闊的感覺，最後經過反覆實驗之後才建造而成，汪俊男笑稱：「其實建築師都是服務業，協助大家築夢、造夢，完成業主的夢想」。

台灣整體社會從早期的開拓、經商到現在的美學覺醒，新一代台灣人在生活水平及藝術鑑賞力的大幅提升，都在一點一滴地影響著城市美學，然而真正能帶動城市風貌大幅蛻變的，仍要從每個人的生活中做起，需要整體社會有共識地著手改善公私領域環境，也令人期待在這波都市更新中，看到更多美學與功能兼備的建築，為城市注入新的活力和魅力。

關鍵字：新北建築師公會汪俊男建築師建築都更大都更時代城市美學新北市都市尊嚴

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