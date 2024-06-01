想買靠運氣？　房市熱到買房靠抽籤、2房1天秒殺

▲全台房市大好，搶房盛況從北到南都有。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市大好，搶房盛況從北到南，不少民眾深怕排不到預售屋看屋，甚至引發詐騙亂象，高雄業者還要PO文自清，近期陸續有熱門案開賣，買氣熱到開賣第1天2房就秒殺，甚至出現購屋還要抽籤的現象，自住客崩潰表示，開賣才第3天，已經調價好幾萬元。

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南台灣房市買氣熱，不少民眾為了看屋，只能積極卡位，就有沒預約到的網友急著問該如何預約，甚至出現民眾透過發布登記賞屋資訊來進行詐騙，不少業者還要發文自清，以免急著想看屋的民眾受騙。

高雄美術館特區預售案日前開賣，根據在地人透露，傳出有2000組預約客搶著想看屋，開賣第1天最小坪數就被秒殺，第2天價格再調漲。據了解，該案均價約55萬元，高樓層甚至出現6字頭價格。

該案規劃坪數29~61坪，據看過的民眾在PTT透露，已經超早就上網預約，被排到開賣第3天看屋，也算搶到早鳥看屋名額，結果小坪數賣光，中坪數已賣一半，想買的戶型比2天前貴1~200萬元，傻眼到爆，也有網友批「現在又不能轉單，買這投資划算嗎？」

▲美術館特區因地段優勢，預售案吸引民眾搶卡位。（圖／記者張雅雲攝）

而上周末也有左營預售案舉辦說明會，現場也是擠滿人潮，當天上午、下各排100組客戶，若有多組客戶強碰，想買同一戶，必須用抽籤的方式才能購屋，開價就是不二價，成交價落在45~50萬元，也不算低。

業界人士透露，像是城揚「美術1808」位於美術館特區，基地面積1808坪，預計928檔期公開，根本還沒開放預約，就有不少民眾搶著要排隊看屋。這股搶房風潮讓業界人人自危，不希望買氣熱絡浮上檯面，更有不少建商擔心政府不會放任，將有新一波政策打房。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，目前高雄不少指標案因地段優勢，吸引民眾搶卡位，多是看準高雄房價在六都中，相對基期較低，加上看好產業發展潛力，已購客多能接受預售案的未來價，看好將出現落後補漲的區段行情。

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