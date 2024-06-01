屋主請求「先簽約、半年後交屋」　房仲：當心期間房價有變化

▲鄉民買房，碰上屋主希望先簽約，但延後半年交屋。（示意圖／CFP）

記者項瀚／綜合報導

鄉民買房，碰上屋主希望先簽約，但延後半年交屋，因為對方持有不到6年，想有400萬元房地合一稅的免稅額度。信義房屋專家提醒，實務上確實可能遇到這種狀況，但若過程中房價出現大漲、大跌，可能出現毀約現象，民眾仍要多加評估。

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網友在臉書社團發文：「屋主竟然透過房仲問我，可以先簽約明年再交屋嗎？因為他目前持有不到6年，想明年交屋才可以有400萬元免稅額度，如果這樣做，請問買方會否有被違約的風險？」

原po進一步表示：「房仲建議我們先將2成頭期款存進履保帳戶，賣方將權狀交由房仲公司保管直到交屋為止，請問這樣真的可行嗎？」

話題一出，引發熱議，網友紛紛留言：「建議不要這麼做，買房要謹慎，如果有疑慮就不要試」、「單就先簽約延後交屋為規避課稅，是違反稅法的喔」、「你如果能接受就沒差，只是延後過戶跟交屋，有寫在契約裡就行」、「先簽約沒問題，跟屋主提出要他回租付租金給你」。

大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，若買方遇到屋主有意延後交屋，建議可先請信任的地政士辦理履保專戶，將價金妥善保存在履保專戶之內，資金在履保之內無法被動用，因此較不需擔憂此筆金額。

不過，賴志昶說，也會有可運用資金彈性較低等劣勢，因此可與賣方進行協商，能否付款時間多一些彈性，讓買方能夠保留較多金流，也比較有時間可詢問更多較好的貸款條件。

至於網友擔心的違法，賴志昶說：「只要買方同意，就沒有違法問題，但就是要合約壓時間，押後如果還有延後，就可能才會有違法問題。」

▲若買方遇到屋主有意延後交屋，建議可先請信任的地政士辦理履保專戶。（示意圖／李毓康記者攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，講更精準一點，房地合一稅的認定不是交屋，而是前一步的移轉登記，而實務上確實可能有賣方提出這樣的要求，就看買方是否埋單了，但仍要提醒在這期間若房價發生大漲、大跌，可能出現毀約狀況，進而走向法院。

另外，若在這期間發生大地震等等，使得房屋出現重大瑕疵，這也算是賣方的責任，畢竟產權還尚未移轉。

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