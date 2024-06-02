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廁所被拆成露天！　花蓮甜點名店氣炸槓建商

圖、文／CTWANT

以「花蓮地表最強蛋黃酥」出名的花蓮市知名甜點店「歪歪歪」，其店面正後方自2022年底開始有建商準備動工建造新大樓，孰料動工後接連出現大大小小的鄰損狀況，建商疑似因擋土牆未做好造成地層下陷，甜點店原本應密合的廁所牆因地層下陷而出現巨大裂縫，更離譜的是，建商在未經店主同意下直接以修繕名義將廁所拆除，讓店主忍無可忍報警處理。

歪歪歪甜點店的楊姓老闆娘站在被廣朋拆得亂七八糟的廁所，無奈表示，廁所突然被拆不說，還直接變成露天。（圖／黃鵬杰攝）

▲歪歪歪甜點店的楊姓老闆娘站在被廣朋拆得亂七八糟的廁所，無奈表示，廁所突然被拆不說，還直接變成露天。（圖／CTWANT提供，下同）

歪歪歪甜點店楊姓老闆娘憤怒指出，其所承租的店面後方原作為水塔、倉庫與廁所使用，她還自己花錢裝修，就是為了讓夥伴和客人都可以有廁所使用，未料21日上午突然接到夥伴通知，建商竟從後門進入將廁所與屋頂全部拆除，原本的廁所瞬間變成露天，讓夥伴和她都看傻了。

私有廁所莫名其妙被拆，楊姓老闆娘質問建商為何未經她同意就直接進入私人住宅將廁所拆除，建商竟表示「不知道裡面有人，也不知道甜點店有在營業」。

闆娘怒控，對於拆除廁所造成的不便與營業損失，建商本來還打算讓員工和客人穿越工地，去使用工地後方的流動廁所，甚至發下豪語「4天內就可以把廁所蓋回來」，讓她氣瘋，最終經一番討價還價，建商才同意租用每月1萬元的流動廁所，暫時將廁所放在甜點店門口供員工與客人使用。

原在店後方的2間廁所均被廣朋拆除，楊姓老闆娘氣得要求建商在把廁所蓋回來之前都必須租借流動廁所供他們使用。（圖／黃鵬杰攝）

▲原在店後方的2間廁所均被廣朋拆除，楊姓老闆娘氣得要求建商在把廁所蓋回來之前都必須租借流動廁所供他們使用。

楊姓闆娘憤怒指出，該建設公司自2022年動工以來就不斷出現鄰損狀況，牆壁出現裂縫是最基本的，最誇張的建商疑似未做好連續擋土牆，抽地下水時未做好地層評估，造成該處破碎土質流失，陸續出現地層下陷，房屋後半段的下陷嚴重到已出現落差，本應密合的牆面更被扯出巨大裂縫，「上個廁所都可以直接跟鄰居打招呼」，廁所糞管也被挖破。

楊姓老闆娘表示，如此嚴重的鄰損，建商原本承諾會進行修補，但從前年到現在都沒有任何動作，直到21日向里長投訴，里長找來縣府與市公所會勘，建商才拿出一份造成鄰損的施工列表，而這份所謂的鄰損施工列表，也一如既往地從未告知過他們，闆娘無奈指著10分鐘前還沒被挖破的水管表示，「自從廣朋開始施工以後，我幾乎每天都在見證這棟房屋的衰敗。」

而讓她最不滿的是，明明已出現如此嚴重的鄰損情形，建商卻想將相關責任全數推到0403大地震與近期頻發的地震身上，最誇張的是，承租甜點店隔壁房屋的酒吧負責人王先生無奈表示，21日當天建商原本要拆他們的廁所，最後因為門打不開才改拆甜點店，而他們也同樣因為建商所造成的鄰損含地層下陷與糞管被挖破等情形已停業1個月，損失粗估20、30萬元。

廣朋建設疑似因為擋土牆未做好導致地層下陷，主商里里長廖大慶直接找縣府人員來會勘。（圖／黃鵬杰攝）

▲廣朋建設疑似因為擋土牆未做好導致地層下陷，主商里里長廖大慶直接找縣府人員來會勘。

廣朋總公司位於台北市長安東路，其於104上的敘述自稱成立20年來擁有專業建築團隊，除專注在北市市中心精華區興建精緻住宅，同時也將建築領域開發至花蓮市、台南與高雄，同時更是ViVi PARK停車品牌的經營者。

但廣朋在2017年時與台灣知名視障慢跑者、有「台灣阿甘」之稱的張文彥發生租屋糾紛，張文彥向廣朋租店面開設視障健康按摩養生會館，但廣朋卻將停車場以金店面名義承租給張文彥，並要求提前解約，甚至將店面大門以鐵片封死、搬2塊巨石擋住大門，被批手段惡劣；而前台北市議員黃向羣也曾被周刊踢爆，其為北捷萬大線「捷七聯開案」地主拒絕加入聯合開發一事，以優先投資權、開發獲利超過13億元吸引地主找廣朋合作，以此收取6500萬元的顧問費，造成地主200坪土地被納入聯開，市價5億多元的土地僅能拿回1億餘元。

對此，本刊兩度致電向位在北市的廣朋總公司詢問，該公司接線人員表示對此事不了解，並說公司內沒有人可代表對外說明，就將電話掛斷，不再回應。

 

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