豐謙營收33億創新高　董座：看好台中、新竹

▲豐謙建設（5523）今日舉辦股東會董事長袁玉麒（中）表示看好台中、新竹兩地房市。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豐謙建設（5523）今日舉辦股東會，去年營收33億元創下歷史新高，在2024年推出南屯、14期2新案，合計總銷約58億元。董事長袁玉麒表示，近年雖然大台中土地價格上漲許多，面對市場變化於營建成本上漲，未來仍看好有人口、就業之稱的台中與新竹房市。

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豐謙建設去年營收大爆發來到33億元，已交屋建案新竹「VITA」、北屯區「森立方」挹注，與前一年相比增加1432.25%，也是豐謙建設營收歷史新高，稅後純益5.78億元，年增23%；稅後純益（EPS）高達3.73元，股東會中決議將發配現金股利1.5元。

▲豐謙建設近5年營收列表。

2024年豐謙線上銷售個案為總銷30億元的台中市東區「謙18」，目前銷售已過6成。6月開始銷售的為台中市北屯區14期「HOME+」基地1321坪、總銷金額28億元。下半年則是南屯區單元五「鎮福段案」總銷金額30億元，兩案合計約58億元，產品皆規劃3~4房，主力客群均鎖定首換族。豐謙透露每坪單價將從6字頭起跳。

▲6月開始豐謙將推14期新案「HOME+」總銷金額28億元。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，豐謙建設轉投資、持股30％的豐穗建設，第三季取得國家住宅及都市更新中心「新竹光復段公辦都更專案」。該都更案總面積約4.5公頃，分為A、B兩基地。

規劃打造結合商業與住宅機能，將在商業區規劃1幢6棟地上30層商場與集合住宅大樓；住宅區規劃2棟地上21層及15層住宅，其中1棟由國家住都中心分回做社會住宅使用，全案總投資金額高達280億元，預計2030年完工。

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