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晴空匯一片焦黑「房價會狂跌」？網點8難題：至少掉1000萬

新竹市慈雲路上的集合式住宅晴空匯26日發生火災。（翻攝自Google Maps）

▲新竹市慈雲路上的集合式住宅晴空匯26日發生火災。（翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

豐邑建設位於新竹市東區慈雲路上的集合式住宅晴空匯26日火災，造成2位消防員殉職，不少民眾關心火災是否會導致晴空匯房價下跌，也好奇市價6,000萬的豪宅，怎會一火災就停電。

一名網友在PTT房板以「晴空匯走廊面目全非，會影響房價嗎？」為題發文，表示晴空匯經祝融之災，包括天花板、牆壁還有地板都被燒得漆黑，據傳還殘留有毒物質，讓他忍不住好奇詢問眾網友，「這樣房子是不是等於報廢了？會影響房價嗎？」

貼文曝光後，有內行網友點出，重點是災後的復原費用要由誰出，也不是每個住戶都有能力付款，修復並非問題，一切問題僅關乎「錢」，包含要恢復電力系統、弱電系統、消防系統、梯間狀況、地下室復原、住戶室內狀況、其他棟煙燻狀況改善以及缺工問題等。

該網友說，綜合以上，損失1,000萬跑不掉，還不加上房價的減損，認為若要用現況出售，扣掉公設費用300萬、自家重新裝潢800萬、2年修復期利息100萬，認為80幾坪的房子只剩下2,500萬內的價值。

還有其他網友分享，「就算有電，住戶也不想回去住吧」「燒成這樣，」我不覺得住戶會想要直接回來住」、「8折自住買我也不考慮，有2,500萬的人為何要去買那間？銀行也不好貸款吧」。


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關鍵字：PTT晴空匯鏡週刊

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