嘉義3層透天凶宅開價598萬　網友埋單：比大樓3房還便宜

▲有房仲在臉書社團銷售嘉義市區透天凶宅，強調投資自住收租皆宜。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義受惠台積電產業議題帶動，房價一飛沖天，房價飆漲到連在地人都直呼買不起。有房仲在臉書社團PO文賣凶宅，該透天位於嘉義市區，主打投資自住收租皆宜，開價598萬元，民眾直接在留言預約看屋，也有網友直言，比大樓3房還便宜。

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嘉義在台積電進駐嘉科後，房價大幅飆漲，連在地人都直呼吃不消。原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售嘉義市透天凶宅，並指出因有住戶在今年2月因長年照顧年邁老母親，心生鬱悶跳樓輕生，且強調總價低，投資、自住、收租皆宜。

根據銷售資料，該物件位於嘉義市東區吳鳳南路，屋齡43年，地坪17.8坪、建坪42坪，為地上3樓，開價598萬元，換算地價7.7萬元，低總價引來不少網友發問。有人直言「好像很讚」、「比3房還便宜」，甚至也有網友直接在留言預約看屋。在地房仲預估，若以整棟月租金1萬元來看，投報率約2%。

▲台積電到嘉義設廠，台積紅利帶動嘉義整體成交價格不斷上漲。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋嘉義公明加盟店長陳麗梅表示，吳鳳南路周邊以透天為主，屋齡多為30~40年，地坪約20坪，巷弄內總價700~800萬元，若臨大馬路，總價約1500萬元。屋齡5年內透天，因屋況佳，總價約2000~3000萬元。

至於嘉義市中古大樓，屋齡多為20~30年，價格17~18萬元，原屋況3房總價約600萬元，若經整理總價700~800萬元，近年興建屋齡5年內大樓，成交價也要27~28萬元。

陳麗梅分析，嘉義近期因台積電到嘉科設廠的紅利，房市買氣很熱，不但有不少北部投資客直接來嘉義科學園區附近的太保卡位，也有工程師看準嘉義市中心，生活機能、學區較佳，直接到市區購屋，帶動嘉義整體成交價格不斷上漲。

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