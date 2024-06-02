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「東高雄新都心」出線　專家：鳳山中崙具有發展力

▲▼鳳山,中崙,中崙國宅。（圖／業者提供）

▲指名度很高的「中崙國宅」，共分3標，每標皆有上千戶，屋況良好的物件單價約在21萬元左右。（圖／業者提供）

記者陳意雯／高雄報導

高雄捷運黃線將近3分之1路線行經鳳山，為發展鳳山中崙地區成為東高雄都心，都委會於2月底審議通過捷運黃線Y20站聯合開發都市計畫變更案。信義房屋認為，鳳山人口本就密集，交易熱度有一定水準，而中崙擁有大片素地已相當罕見，開發價值高，加上捷運黃線與國道七號等交通建設提升詢問度，鳳山中崙具有一定發展力。

信義房屋高三區協理周清源表示，近期中崙受惠市府都市計畫規劃逐漸明朗，包含產業園區設立、捷運黃線Y20站經過，原屬農業區的中崙，將有部分變更為捷運開發區及廣場兼停車場用地，未來就業人口增加、地方發展完備，有機會成為南高雄新星。

▲▼高捷黃線機廠動土了！2028年完工，陳其邁再曝林園線動工時間。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高捷黃線機廠已經動土，預計2028年完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

信義房屋五甲店經理張智堯表示，中崙重劃傳聞有20多年，吸引不少建商進駐卡位，光農地收購的價格就上漲不少。張智堯分析，該區生活機能健全，包括超商、超市，亦設有國中小，居住人口不少，區內指名度很高的「中崙國宅」，共分3標，每標皆有上千戶，屋況良好的物件單價約在21萬元左右，相較鄰近區域親民也相當搶手。

張智堯認為，鳳山地區多是在地人或有地緣關係者在此購屋，因此物件也有一定的流轉量，中崙因為不若鄰近五甲區域知名，目前就業機能並未完善，且外地客不多，價格相對親民，目前還有機會找到1字頭的物件，吸引不少五甲、大寮一帶居民來此尋屋，加上在地剛性需求高，物件有一定保值效果。

關鍵字：鳳山中崙高雄捷運都市計畫房地產信義房屋

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