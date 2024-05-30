寶咖咖6.4億吃青埔角地　在地看：追價企圖心強

▲過去被戲稱「野狗比人多」的青埔高鐵特區，近年房價漲勢兇猛，成為北台灣房市焦點。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

過去被戲稱「野狗比人多」的青埔高鐵特區，近年房價漲勢兇猛，成為北台灣房市焦點，而區內素地也越來越稀缺。房產大咖寶佳集團以6.4億元吃下700坪角地，在地房仲坦言：「青埔地價漲幅驚人，本次可見建商追價力度高。」

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桃園青埔高鐵特區過去被戲稱「野狗比人多」，但隨各項建設到位，建案陸續推出，近年房價漲勢兇猛，成為北台灣房市焦點。

最新實價揭露，青埔高鐵特區一塊角地以6.4億元交易，為近10年青峰段中最高價的土地交易。該地共近700坪，換算單價92萬元。經查謄本，買方為林姓自然人，戶籍登記在五股一處大樓，背後即為寶佳機構。

▲寶佳機構以6.4億元買下青埔高鐵特區700坪地。（圖／翻攝自Google Maps）

東森房屋桃園航空城高鐵加盟店東傅文賢表示，該地位於大成路一段、青峰路二段交叉口，地段佳，旁邊就是青埔兒一公園，但距離高鐵站約1.9公里，較無法吸引仰賴高鐵通勤的雙北客群。

傅文賢說，目前桃園高鐵站周圍雖還有部分素地，但近年房價漲勢猛，大多地主都繼續握在手上，土地釋出稀缺，「以本次交易地段來看，去年地價落在7字頭，如今一舉成交到9字頭，可見建商看好區域發展，在原料供不應求的情況下，追價意願強。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，今年青埔高鐵特區推案量不大，但需求不減，使得價格繼續走揚，日前預售案「聯上光域」甚至傳出排隊景象，可見區域房市供不應求，

不過，何世昌觀察，青埔買盤結構已發生改變，過去是以雙北通勤客居多，但近來中壢在地客比例大增，來到5成以上。價格部分，何世昌指出，青埔新案去年還找得到4字頭，今年則都已上到5字頭。

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