台中3大商場周邊房價搶漲　這間周邊4年漲34%最多

▲「誠品生活480」周邊，屬七期重劃區的正蛋黃區，房價長期處於高檔，因此歷經5年發展漲勢較不明顯。。（圖／誠品生活提供）

記者陳意雯／台中報導

科技業、智慧製造業深耕台中，產業群聚引入人流，「好野人」紛紛入主台中，吸引業者開設百貨大型商場，住商機構盤點「三井LaLaport台中」、「誠品生活480」及「富旺New Plaza」3大商場周邊房價漲幅，以「富旺New Plaza」房價表現最佳。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，預計於今年底開設「富旺New Plaza」鄰近烏日高鐵特區，為近年建商推案熱區，新案持續疊價之下，帶動房價快速走揚，漲勢凌厲的關鍵因素，包含交通機能豐富、大型商場加持、房價相較其他重劃區更具競爭力。

實登揭露，該商場Q1周邊平均成交單價約34萬元，與2020年同期相比，房價飆漲34.4%，漲幅為3大賣場中最高。住商不動產台中高鐵加盟店店長黃淑惠分析，烏日高鐵特區街廓整齊、綠地豐富，目前屋齡10年左右新古屋，平均成交單價約25至27萬元，新案開價每坪4至5字頭，環境與房價深受首購族青睞，區域買盤以年輕族群為大宗。

另外，去年開幕的「三井LaLaport台中」，周邊房價約2字頭，並逐步往3字頭邁進，對比2020年房價成長約23.1%。3月開幕的「誠品生活480」房價則約3~4字頭，為3大賣場中最高，但對比過去房價，漲勢較不明顯。

賴志昶分析「誠品生活480」周邊，屬七期重劃區的正蛋黃區，房價長期處於高檔，因此漲勢較不明顯。

他表示，商場拉動區域房市力道強勁，若本身具有交通條件，則更顯優勢，例如「富旺New Plaza」位於台中高鐵站旁、「三井LaLaport台中」也緊鄰台中火車站，創造商圈話題之餘，更添區域機能風采，吸引建商加碼推案，並帶動整體房價上升。

▼預計於今年底開設「富旺New Plaza」鄰近烏日高鐵特區。（圖／記者陳筱惠攝）