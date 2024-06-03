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股市賺爛買房？　網嘆：只有房蛙受傷的世界達成

▲▼房價,小宅,客廳,餐廳,廚房,首購,2房,小宅化 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友上網問，現在買房，錢被鎖在裡面，看到股票大家賺到流湯，在想什麼？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

股市站上2萬點，強勢創歷史新高，有網友上網感嘆，股票一波噴過一波，根本不會跌，買房的要賺1倍就很難，還要被各種課稅，失望的問網友看到股票賺到流湯，在想什麼？網友嘆，只有房蛙受傷的世界達成。

《地產詹哥老實說》EP207／「鄰居上吊、60坪露臺、高樓夾殺」　名廚詹姆士買雙北房一波三折

原PO在PTT發問，從AI股、營建、航運各種花式題材，開盤選對標的就是漲漲漲，連不懂股票的同事，本金也賺了快20%，不過買房的民眾要賺1倍就很難，還要被政府課稅，現在買房，錢被鎖在裡面，看到股票大家賺到流湯，在想什麼？

引來網友熱議，有網友教戰「獲利了結，進房產停泊，有漲賺到，股市續漲，增貸重新投入，一切合法並按照政府的劇本走，結案。」、「問就是股票質押出來買房 怎麼輸？」、「首購有賺去買房，已經有房，錢繼續放股票享受增值。」

也有網友直言「股有賺才買房阿，不是股沒賺，辛苦湊錢想靠買房賺好嗎。」、「只有房蛙受傷的世界。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲這波股市飆高，創造不少少年股神，連帶熱錢不斷湧入房市。（圖／記者張雅雲攝）

這波股市飆高，創造不少少年股神，連帶熱錢不斷湧入房市，高雄市仲介公會理事鄭曜德表示，以高雄為例，現在市場非常嚇人，開價不止是沒有議價，甚至還會往上加價，沒有出價的空間。

尤其像具產業題材的S廊帶、台積電周邊房市，有不少外來置產客，只要買家可接受總價帶，物件一釋出也是秒殺。

鄭曜德透露，以2000萬元的物件為例，以前還可以殺個20~50萬元，現在會出現好幾個買方搶購，買家想成交只能價格往上加，甚至有些民眾購屋更積極，可以接受隔空看過銷售資料後直接成交，連看屋的流程都省了，讓近來中古屋的買氣十分火熱。

不過鄭曜德也提醒，目前房價處緩漲階段，購屋人在下手前，建議仍評估自身財務狀況，避免因急著買屋而影響生活品質或財務狀況。

《地產詹哥老實說》EP207／「鄰居上吊、60坪露臺、高樓夾殺」　名廚詹姆士買雙北房一波三折

關鍵字：房市股市買房股票房價2萬點

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