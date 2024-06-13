首爾最後貧民窟「九龍村」要拆了嗎？　市府通過住宅園區興建計畫

▲南韓首爾市江南區九龍村貧民窟過去曾經發生火災。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市江南區寸土寸金，是當地富裕的象徵，然而當地卻存在著一座名為「九龍村」的貧民窟，堪稱是江南最後一片蛋黃地。如今，首爾市府通過都市更新計畫，計畫在九龍村的腹地上建立總共3520戶的共同住宅園區，考量到地形與天際線的融合，最高可以興建至25層樓。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，首爾市府今年5月29日召開第7次都市計畫委員會，修正並通過「開浦洞（九龍村）都市開發區域開發計畫變更與景觀審議案」，從2016年起就將開浦洞567-1番地一帶的區域指定為都市開發區域。

在市府指定該區域作為都市開發案後，經過政策與計畫上的變化、事業用地周遭條件變化、所需者的要求等，在此次變更審議上，將共同住宅用地地區從第2種一般居住地區，改為第3種一般居住地區。

考量到大母山（江南區、瑞草區一帶，293公尺）、九龍山的景觀保存以及天際線的協調性，市府將容積率指定為230至240%，最高能興建20至25層樓的住宅，特別是與山林地周邊地區連接的住宅，為了考量周遭景觀上的變化，更限制最高只能興建到15層樓。

透過此次審議計畫的變更，原本提供的戶數將從2838戶新增到3520戶，其中新增的682戶可以提供新婚夫妻透過全租（全稅，繳交大筆保證金的租屋形式）租用的長期全稅住宅。

同時，改善以租賃住宅為主的小型住宅品質和環境，並變更土地利用計畫，包括擴張住宅園區內的道路、擴充便利設施，完善一般車輛、大眾交通、行人的交通環境。

首爾市府將以2025年開工為目標，針對當地原住戶擬定補償措施。

據悉，1986年南韓舉辦首爾亞運、1988年首爾（漢城）奧運時，受到影響的住戶被迫搬遷至江南區開浦洞九龍村，形成非法貧民窟。