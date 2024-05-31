13期土地公加碼4.6億搶地　在地曝：現買囤著等

▲目前已知惠宇營建機構在13期就手握至少6000坪土地，近期再加碼4.6億元搶進北13期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

號稱台中「秒殺建商」的惠宇營建機構過去以自然人與法人名義，重金砸向13期重劃區土地，目前已知惠宇營建機構在13期就手握至少6000坪土地，過去集中大慶段、楓溪段，近期再傳出逐步往北，再砸約4.6億元出手搶下昌明段角地。

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台中市13期重劃區為南台中目前最大的公辦重劃區，範圍緊鄰南區、8期重劃區，也因低密度規劃，南區的13期重劃區擁有中山醫商圈優勢、南屯區的13期與8期重劃區同享好市多、迪卡儂、文心秀泰、豐樂雕塑公園的休閒與商業機能，開發商無不看好。

▲該塊土地取得單價88萬元高出行情，但區段為8期、13期交界，業者認為買得相當划算。（圖／記者陳筱惠攝）

近期市場傳出，惠宇營建機構以單價88萬元、總價逾4.6億元出手搶下北13期約532坪角地，該土地座落豐富公園第一排，後有土庫溪水岸經過，永慶不動產八期豐樂公園加盟店店協理簡剴延分析：「該地具備景觀特殊性，且土地分區為住一之三，比多數住一之一的土地多一倍容積，因此購入單價還算合理。」

土開業者直言：「根據該建商過去推案方式，單以此500坪土地來說，勢必得進一步整合，加上13期重劃區有整體開發容積獎勵，未達908坪（3000平方公尺）或是1210坪（4000平方公尺），對開發商來說，是有著10％~15％容獎的差別。」

▲13期重劃區為南台中目前最大的公辦重劃區，也是台中在地建商積極搶進的土地交易熱區。（圖／記者陳筱惠攝）



進一步追查，相鄰此塊土地左右兩側，都有著市府尚未標售的土地，業者也推估：「應是現買現囤，待下一次標售有機會再直接整合。」

簡剴延則認為：「目前北13期昌明段土地單價行情落在63~70萬元，雖然單以該塊土地取得88萬元來說高出行情，但公園第一排又是角地，加上區段為8期、13期交界，或許未來是該開發商整合鄰地『最便宜的一塊』」

不過對於開發商，央行祭出相當嚴格規定，包含取得土地18個月內要開工、且開工後才能撥款土地貸款5成中的1成款項，對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「以每年持續推案且有交屋挹注的建商來說，除了營收現金可以不貸款支付土地價款外，也因土地庫存眾多，若遇到尚未進入開發、規劃或是需要整合的土地時，也有資本能挪用資金，提前繳付貸款金額。」

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