搶攻杜拜最貴！「安縵杜拜」度假村2027開幕　俱樂部年費600萬

▲Aman揭曉了Aman Dubai，將在中東樹立其標誌性的超奢華款待和無與倫比的服務。（圖／翻攝Aman官網／下同）

記者陳致平／綜合報導

豪華酒店集團Aman宣布，將在阿聯酋開設首家複合式度假村酒店「安縵杜拜」，這也是超豪華品牌首次在中東亮相，要把精緻又頂級的服務帶到朱美拉2號的海濱地帶，以集團一貫的低調奢華和卓越品質設立中東地區的奢華旅遊體驗標竿，預計在2027年開幕，目前正在積極籌備建設。

安縵董事長兼行政總裁Vladislav Doronin表示，「安縵杜拜有望成為阿聯酋最昂貴的酒店」。他表示，集團在規劃度假村上投入大量資金和心血，未來酒店房間將同時擁有海洋和城市的景觀，提供奢華和尊絕不凡的顧客體驗證明其所費不貲的的合理性。

安縵杜拜將極簡主義美學與阿拉伯式的熱情好客相結合，將兩者完美融合，繼而創造出和諧統一的感受，目標是為酋長國設立更頂級的享受。

安縵杜拜目前規劃一片佔地3.6公頃的蔥鬱花園，以Aman在洛杉磯Beverly Hills度假村創建的廣闊植物園的經驗為發想，但這次規模更大，細節更豐富。

▲新酒店坐落於朱美拉2號的黃金地段，佔地遼闊。

度假村將由KHA (Kerry Hill Architects )操刀設計，這家舉世聞名建築公司曾打造Aman在日本的3家酒店。度假村將提供海灣全景、杜拜天際線或哈利法塔的景觀，一些套房將擁有兩者的全景，度假村主設計採用當地石材，以沙漠色調爲主調，將地下空間、庭院與廣闊壯觀的花園完美相連，花園一路緩緩延伸至海濱，並連接起私人起居空間，其中不少房型設有私人泳池，提供完整的隱私性。

▲安缦杜拜打造的度假村也提供高度隱私性，讓旅客可以盡情享受私人空間。（圖／翻攝Aman官網）

除此之外，入住Aman Dubai的旅客將享受350公尺的私人海灘和2,300平方公尺的專屬水療中心，以及多間餐飲場所，致力為旅客帶來與衆不同的度假體驗。

Aman也計劃在杜拜推出類似的俱樂部，參考Aman New York的會員費超過20萬美元（約新台幣600萬元）。Doronin表示，在杜拜也有對這項服務的需求，他指出，已經有很多人在名單上，希望成為我們的會員，無論是全球會員還是專屬杜拜會員。不過，他也強調，會員名額有限，具有會員資格者可以享受別墅、水療中心、餐廳、會議室、影院以及杜拜最好的海灘之一。

Aman Dubai的房價目前尚未公布，但根據其姐妹酒店Aman New York的價格，預計每晚將需數千美元。回顧Aman New York在2022年開幕時，房價為每晚3,200美元（約9萬6000元新台幣），也榮登曼哈頓最昂貴的酒店。

同地還將開放數量有限的Aman品牌住宅，部分供出租，另一部分供出售。Aman與項目擁有者Bright Start和房地產開發商H&H Development緊密合作，共同建造這個度假村。