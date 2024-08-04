婚前就買房！老公想出租「租金都歸他」　人妻聽原因傻眼了

▲老公要原PO把婚前買的房子租出去。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「這樣的相處真的好累。」一名女網友發文透露，他們夫妻倆因工作關係分隔兩地居住，但因為老公買的房子最近交屋，對方就要她搬去一起住，並要求她把婚前買的房子租出去，「然後租金給他」。雙方對此事看法不同，也起了爭執，讓她覺得很無奈。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，因為工作的關係，她和老公一直是分隔兩地，但放假時，她就會去找對方。今年丈夫的新房交屋，於是他就要原PO搬來同住，「通勤上班，不塞車來回兩小時」。

不過原PO透露，老公要她將婚前買的房子租出去，「然後租金給他，他說因為他給我房子住，所以理應租金他收」。聞言，原PO實在不願意，兩人也因此發生爭執。

不只如此，原PO坦言，老公平時在任何費用上都很計較，只要市場買菜超過500元，對方就會開始發脾氣，然而，老公又堅持晚餐必須有肉，而且若買便當，老公還會要她買飲料。最無奈的是，老公心情只要不好，連多付5元都要計較，「可以罵三個月，這樣的相處真的好累」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「婚前不知道他這種性格？就算沒男人需要嫁這種嗎」、「他比較愛錢勝過愛你」、「看到日常生活計較的細節，旁觀者已經感到很累了」、「感覺是很自私的人，搬過去一起生活會更多事吵架吧」、「離了吧，不值得」、「反過來他願意嗎」、「離婚，你住你的、他住他的」。