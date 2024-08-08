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妹子搬新家苦惱「要送禮給鄰居嗎？」　一票全搖頭：不打擾最好

▲▼公寓,陽台,大樓。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO猶豫入住後是否要送禮給鄰居。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者郭卉寧／綜合報導

「入住要送禮給鄰居嗎？」一名即將搬新房的女網友表示，很苦惱搬家後是否要送禮給附近的鄰居，但又擔心會造成對方的困擾，因此上網尋求其他人的建議。對此，不少人都紛紛搖頭，直言：「不要製造噪音就是最好的禮物！」

原PO在Dcard發文指出，最近即將搬進新房，但很猶豫要不要送禮給周遭鄰居，也擔心送禮是否會造成對方的困擾，因此上網尋求意見，「如果要送的話，是只要送給同層的就OK嗎？還是也要送給樓上樓下呢？」

對此，不少網友表示，如果有要裝潢的話就會送禮，「我裝潢有送同層跟上下樓同邊的住戶，因為確實有點噪音擾民」、「住最高樓層，裝潢前有送蜂蜜蛋糕給同層鄰居跟樓下一層的鄰居，省得裝潢吵到人家被討厭」、「要裝潢施工才會送耶，單純入住不送也可以吧，要送的話送同層就很好了，不同層以後其實很難遇到」、「我全棟都會送，因為接下來要施工裝潢三個月半，懇請他們多包涵」。

但多數人都認為不需送禮，不要打擾彼此就是最好的禮物，「不要噪音、菸害別人家，我覺得就已經很好了」、「不要製造噪音影響別人就是最好的禮物」、「個人覺得不需要送任何東西，增加鄰居的心裡負擔，不要打擾其他鄰居就已經是最大的禮物」、「送禮很奇怪，千萬不要，我住那麼久還不知道鄰居的長相，大家都是陌生人，不要製造噪音就是最好的禮物」。

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關鍵字：Dcard入住搬家禮物鄰居

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