全球房地產總值逾「1.2京」！　超越股市、債市總和

▲房地產熱潮。（示意圖／Pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

全球房地產市場總值在2022年達到379.7兆美元（約新台幣12,332兆元），成為全球最大的財富聚集市場。根據國際房地產顧問公司「Savills」的報告，這一數值超過了全球股票市場（98.9兆美元，3212兆元約新台幣）和債務證券市場（129.8兆美元，約新台幣4,215兆元）的總和，並且接近全球GDP（100.6兆美元，約新台幣3,267兆元）的4倍。儘管市場動盪和對某些行業未來的猜測，房地產仍然是全球財富最集中的領域。

根據Savills的報告，住宅房地產佔全球房地產總價值的76%，表現優於其他房地產類別，增長了21.1%。超低利率和疫情期間對家庭的關注推動了住房市場的增長。2022年住宅房地產的價值為287.6兆美元（約新台幣93,41兆元），較2021年下降了1.6%。

商業房地產佔總房地產價值的13%，在2022年的價值為50.8兆美元（約新台幣1,650兆元），相較於前一年的51.7兆美元有所下降。農業用地佔房地產價值的11%，2021年價值為41.3兆美元（約新台幣1,341兆元），相較於前一年的46.6兆美元也有所下降。

中國市場佔全球房地產價值的26%，其次是美國，佔19%的財富。加拿大（排名第七）和澳大利亞（排名第十）因住宅價格顯著增長，超越了更多人口稠密的國家。

報告指出，由於某些地區房地產市場的發展尚未成熟，長期而言，隨著更多房地產存量的增加，增長將繼續。