台北市房子「最想買哪區」？PTT推爆2處：沒有可以比的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市素有「天龍國」之稱，雖然什麼都比較貴，仍是不少民眾最嚮往居住或就業的城市。就有網友好奇，如果要買台北市區的房子，在不考慮房價的情況下，會將哪個區域列入優先選項，「大家覺得台北市區哪邊才是真正適合居住呢？」話題引發熱論。

原PO在PTT的home-sale板上請益，「如果要買台北市區 大家選哪個區域？」因為不愛潮濕環境，他會先排除山區如木柵、景美、大直；大同區則因宮廟多，也被列入不考慮範圍；信義區的話，他可能本身不常逛街，覺得離市中心有點遠，所以也搖頭；萬華則是有風化區也不考慮。

至於原PO喜歡的區域，則是北車、中山、雙連、西門町周遭，「北車有三鐵共構，又有紅藍線捷運，覺得很方便，但好像是舊城區。」好奇其他人覺得台北市區哪裡才真正適合居住？

貼文引發討論，「我想要陽明山獨棟別墅」、「我家在內湖四期還不錯，但我比較想住植物園附近」、「任何有兩條捷運交會的點，我自己是選忠孝新生」、「喜歡南京復興，敦北一帶，市中心且到哪裡都方便，上班也方便」、「中山站真的什麼都有，信義計畫區有的他也不缺」、「30年台北人，給我選我選仁愛路，或是青田街。」

其中，超多人提到「東門」、「大安」，「方便就是選永康街，舒服就是選臨沂街，東門新生生活圈」、「東門。環境、學區、機能、區位都很頂，又離安森（大安森林公園）、華山、中正紀念堂、台大醫院步行就可抵達。綜合起來，真的覺得沒有區域可以跟東門比」、「要坐捷運的話，大安古亭一帶吧，轉各線都近，交通超猛」、「從小就住在大安、東門附近，長大才知道這環境有多難得。」