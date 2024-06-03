鑫龍騰營收創新高　總座：股房漲勢難停

▲鑫龍騰開發（3188）今（3）日舉行股東會，去年營收20.47億元創下歷史新高。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
鑫龍騰開發（3188）今（3）日舉行股東會，去年營收20.47億元創下歷史新高，今年將推1新案，預計「鑫高鐵5」6月下旬將公開，總銷約50餘億元。該公司總經理黃勁嘉表示，近期股房雙漲、AI議題正夯，短期內難以看到高雄房價漲勢停滯。
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鑫龍騰開發3日舉行股東會，黃勁嘉表示，AI大廠輝達(NVIDIA)傳出將於高雄設立全台第2座AI研發中心，加上台積電在楠梓設廠，持續看好未來楠梓、軟科周邊房市發展，加上近期股市站上2萬點，短期內看不到房價漲勢停滯，甚至股市大好，購屋族還能「把股利當頭期款。」
該公司去年繳出亮眼成績單，2023年受惠「中正O8」成屋完銷挹注整體營收，以及預售案「鑫天地II」去年第4季完工陸續入帳，去年營收大爆發達20.47億元，較前年大幅成長92%，每股盈餘達2.05元，年增236%，股東會中宣布已配發現金股利1.6元。
▲鑫龍騰近年購地區域。（ETtoday製表）
2024年線上銷售個案為預售「鑫悅」，位於左營區，總銷33億元，以及「鑫巨蛋II」，位於鼓山區，總銷約31億元，2案合計61億元。
接下來，該公司將於左營高鐵特區推出超高樓32樓的新案「鑫高鐵5」，產品規劃 40~59 坪，3~4 房，主力客群均鎖定首換族，預計6月下旬開賣，總銷約50餘億元。外界分析，預估開價將達5字頭。
▲鑫龍騰今年取得鳳山全美餐廳舊址以及整合附近私人地主的土地，外界預計，未來開價4字頭。（圖／記者張雅雲攝）
此外，並積極取得土地庫存，去年取得的仁武區2塊建地，將採透天規劃，今年取得鳳山全美餐廳舊址以及整合附近私人地主的土地，合計共638.88坪建地，總價5.31億元，換算每坪地價約83萬元，外界相當矚目開發期程。
鑫龍騰透露，目前還在規劃中，預計將採地上15大樓設計，未來開價約4字頭，公開時間未定，也不排除先建後售。
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