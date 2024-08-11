他好奇「要怎麼堅定下斡旋？」　過來人曝經驗：錯過幾次就會了

▲原PO好奇要怎樣才能堅定下斡旋。（示意圖／記者李毓康攝）



記者郭卉寧／綜合報導

不少人認為買房是人生大事，要經過謹慎評估、考量才會出手。就有男網友表示，看房看到現在，雖然慢慢找到自己的需求與條件，但遇到能下斡旋的物件時，還是會猶豫，「如何才能堅定的下斡旋？」對此，一票人直言：「等錯過幾次，就會很堅定了。」

原PO在Dcard發文指出，最近看房有慢慢整理出自己想要的條件，但遇到能下斡旋的物件時，又會充滿不確定感，擔心屋況和社區條件並非像房仲所說，或怕錯過更好的物件，而想多看幾間，「想問大家如何決定下斡旋呢？雖然有時候搶手物件真的不等人，但我還是會猶豫很久，目前只下斡旋一次，然後失敗。」

貼文曝光後，引來不少網友回應，「猶豫然後錯過個幾次，之後你就會很堅定了」、「預算計劃好，只要在預算內又是喜歡的物件就直接下了」、「認真建議，如果有喜歡就直接下，我就是因為想太多，而錯失了心目中夢想的房子」、「當你想要下的斡旋，當天或是隔天就賣掉，大概錯失兩次後，你就會很篤定了」。

也有人認為，買房就是一種衝動，「有時候買房是一種衝動，想多了反而就猶豫不決，如果房子的條件、價位都是你能接受的範圍，那就不要猶豫吧」、「如果你真的很喜歡，動作就要快，心裡要覺得這間房子不是只有你看上，要想競爭對手會很多，在你可以負擔的價格就勇敢去出價」。