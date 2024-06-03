淡江大橋通車前先卡位 　業者：淡水、八里將迎來房價主升段

▲淡水和八里因淡工大橋即將完工，房地產業者預估房價未來將有可觀漲幅。

圖、文／名緯廣告提供

淡水長年來苦於交通壅塞問題，且距離台北市車程約1小時，房市始終無法像新北其他區域受到注意，但長期處於2～3字頭的房價，卻也是淡水乃至對岸八里一帶房市發展的最大誘因。隨著區域最重要的聯外交通建設淡江大橋即將於明年完工，淡北快速道路也已正式動工，淡水房市最近正掀起一波通車前的卡位潮，業者樂觀預期，淡水房價即將迎來主升段，未來漲幅勢必「相當可觀」。

淡水是大台北極少數房價3字頭的區域，成為北台灣購屋負擔最輕的首購天堂之一。根據實價資料顯示，2023年雙北市總價千萬元以內且成交件數破千者只有淡水，淡水也因此成為雙北市房市交易最熱的區域，去年成交量高達3135棟，親民的房價持續吸引人口入住，截至2023年12月，淡水的總人口數已來到19萬4399人，相較於2021年同期大增近萬人，且持續呈現增長態勢。

當地房仲業者指出，目前淡水新建案的成交單價普遍都在3字頭以上，中古屋的平均成交單價也差不多在每坪27萬元上下，房價雖然已較過去幾年成長不少，但相較於新北市其他區域新案房價動輒5字頭起跳仍有極大落差，等到淡水的各項重大建設相繼落成，區域房價勢必會再迎來一波可觀的漲幅，2字頭、3字頭的物件極有可能會全部消失不見。

業者表示，交通問題是淡水房價過去難以突破的瓶頸，但隨著淡江大橋完工在即，延宕20多年的淡北道路交通建設也終於動工，以後不管是去北投、士林還是五股、新莊，都會變得更加方便。當淡水交通的「任督二脈」陸續被打通，就有望吸引更多外來人口定居，進而推升區域房價與房市交易量能，近期不僅購屋族明顯增多，建商、屋主因看好未來發展，甚至產生強烈的惜售心理。

除了淡水，位在水岸另一頭的八里也逐漸享受到交通利多帶來的紅利。房仲表示，台北港特定區與淡江大橋是目前八里最受矚目的兩大重點項目，前者是新北閃耀五星計劃之一，吸引麗寶集團、新竹物流等知名企業進駐，為區域的經濟發展與就業環境增加了很多能見度；後者連接淡水河兩岸，預計可縮短淡水與八里之間25公里路程，八里民眾若要到淡水看電影、逛商場、休閒娛樂會更加便捷，再加上八里鄰近台61線、台64線快速道路，最快僅需30分鐘左右車程就可以到達雙北蛋黃區，因此近年來愈來愈多的小資族、首購族紛紛把目光鎖定在八里。

房仲表示，八里成交主力大多是屋齡較新的新古屋或新成屋，目前區內新成屋的開價普遍在每坪32萬元上下，三房含車位的電梯大樓總價大概落在1000萬元左右，買方以自住需求佔最大宗，不過最近幾年投資置產客群也有明顯增多的趨勢。

八里包括龍形地區、台北港、舊市區三大商圈都已有商場或賣場進駐，帶動八里地區生活機能更加完善，龍形地區擁有大台北唯一直接臨河岸的親水優勢，相對於鄰近淡水、北投更親民房價，成為許多首購族及退休人士首選置產自住區域。

房仲表示，除台北港特定區與淡江大橋外，八里還有八里輕軌，以及及林口至八里的新高架道路等規劃正在進行討論，若交通建設進展順利，屆時八里來往大台北地區的交通也會更加便利，區域房價水漲船高的可能性也大幅提升，看好八里長線發展或有自住需求的購屋民眾可以多留意。