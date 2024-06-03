買房不如買股？　他買套房1年賺35萬稱「先洗洗睡」

▲有網友上網PO文，自曝1年前入手230萬元的套房，今年成交265萬元，賺的都分給房仲和政府，先洗洗睡了。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

AI股發威，台股近期開高走高，站穩2萬點，有網友上網PO文，自曝1年前入手230萬元的套房，今年成交265萬元，獲利都分給房仲和政府，先洗洗睡了，想問目前仁武澄德跟楠梓高大特區，哪區可入手？不料引來網友直言，今年1月買1張聯發科，5月賣掉都賺40萬元。

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原PO在PTT發問，1年前入手的套房230萬元，今年成交265萬元，賺的都分給房仲和政府，我洗洗睡了，決定把身上現金湊一湊去買仁武澄德區新預售案，雖然單價破34萬元，但忍不住已先付訂金下單。但又想趁審閱期，換去楠梓高大特區，因此上網問網友意見。

原PO透露，套房轉手等於做白工，但連套房一年漲幅都有15%，所以(房市)看空的真的慘，短期交易成本太高啦。引來網友熱議，有網友表示「高大那邊話題那麼熱，4字頭不意外。」、「要不要看梓官？」

也有股市派網友直言，3X萬的獲利，你今年1月買入1張聯發科股價879元，不用賣在高點，只要賣在5月股價1290元，就賺了40多萬了，還不用申報房地合一，也不用分給仲介，多麼輕鬆愉快？

▲目前高大特區均價約37萬元，近期傳出有新案高樓層房價站上4字頭，再創區域新高。（圖／記者張雅雲攝）

目前高大特區預售案若與澄德重劃區相比，高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，目前高大特區成交均價約37萬元，近期傳出有新案高樓層房價站上4字頭，再創區域新高，而澄德重劃區均價約34萬元，房價還在初升階段，離北高也近，適合自住客入手。

不具名市調人員表示，若不是自住客，建議置產客看話題性購屋，因產業鏈進駐不同，楠梓產業園區主要由台積電進駐，仁武則是航太園區，以未來AI需求暴增來看，各大廠商競相向台積電下單，高階晶片供不應求，台積電有技術優勢，帶動的就業需求以及人口紅利仍多。

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