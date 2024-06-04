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苦苓不滿道路末端被圍　高市府回應：已詢地主價購意願

▲▼作家苦苓指出，高雄左營區文萊路末端，遭民眾佔用圍起。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

▲作家苦苓指出，高雄左營區文萊路末端，遭民眾圍起來占用。（圖／翻攝自Facebook／苦苓，下同）

文／中央社

作家苦苓近日在臉書發文表示，高雄市左營區文萊路末端未依法徵收，道路驟減恐造成交通危害。對此，工務局新工處表示，已函詢地主分年價購意願，將視地主意願及市府財源通盤檢討研議。

苦苓在臉書（Facebook）發文表示，自己打算向監察院檢舉高雄市政府公務員疏忽職守、行政怠慢，因為開闢左營區文萊路時，未對文萊路末端既成道路旁私人土地依法進行徵收，導致被人以圍籬阻隔、種樹、堆積雜物並占用為私人停車場。

▲▼作家苦苓指出，高雄左營區文萊路末端，遭民眾佔用圍起。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

苦苓說，18米寬道路被驟減至2米多，極易因視線不良導致交通事故，且碎石路面坎坷不平，常造成機車騎士或步行長者摔倒受傷；而各種雜亂設施嚴重破壞市容也有損高雄國際城市形象；道路未留消防通道，萬一發生火災勢必釀禍。

▲▼作家苦苓指出，高雄左營區文萊路末端，遭民眾佔用圍起。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

苦苓質疑，「市政府開一條道路，可以開到最後面一段就放棄嗎？這段路兩邊早建有房屋，顯然有既成道路，怎可被占用？市府竟然窮到無力徵收嗎？」

對此，工務局新工處3日回應表示，此案所指範圍是文萊路從新莊一路往北約83公尺銜接64期重劃區，都市計畫道路寬4、17、22公尺，長各約25、36、22公尺。

新工處指出，目前尚未徵收開闢，現況已供通行，初估開闢經費約新台幣3.7億元（土地款約3.6億元、工程款約1000萬元），新工處已分別於民國111年及112年函詢地主分年價購意願，後續將視地主意願及市府財源通盤檢討研議。

▲▼作家苦苓指出，高雄左營區文萊路末端，遭民眾佔用圍起。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

#我知道要檢舉誰了！ 對於我「為民請命」的PO文（請見昨天、前天臉書），高雄市政府新工處今天說明：本案所指範圍是文萊路從新莊一路往北約83公尺、銜接64期重劃區，都市計畫道路寬4、17、22公尺，長各約25、36、22公尺，目前尚未徵收開...

苦苓發佈於 2024年6月3日 星期一

關鍵字：苦苓高雄左營文萊路道路徵收土地徵收房產雲

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