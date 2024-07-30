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裝潢業者第一次拿到丈量費　她感動嘆：尊重專業真的好難得

▲▼ 。（圖／）

▲屋主送禮又送丈量費。（圖／翻攝自Facebook／Chieh Hsu）

圖文／CTWANT

通常裝潢業界都不會跟客戶收丈量費，丈量所需的時間等無形成本往往都是業者自行吸收，甚至還會遇到奧客不主動通知到底要不要做裝潢，白白浪費時間。然而，有1名裝潢業者近日卻在網路上發文驚嘆，竟然第一次收到屋主給的丈量費！對方非常客氣不斷送禮送錢，還招待業者的孩子吃果凍，讓原PO直呼「難得可以遇到這麼尊重專業的屋主！」

有裝潢業者在臉書發文歡呼，「我居然，第一次收到屋主的丈量費！」她表示，在裝潢業待久了，其實都會知道丈量需要花時間、需要花車費，但最後卻不一定拿得到案子。在這段期間，丈量人員勢必得用他的專業，來去討論每個細節，「設計師亦是，各行業廠商皆是。」

原PO也感嘆，如今許多人卻把 「丈量」 當作是一個很廉價的東西，「丈量收費是很合理的事情，這本該要收費。 尤其是對於設計師來說，還必須要把整個住家的平面量出來。」

她也分享親身經歷，「在去年，曾經1個月我丈量30場，其實承接不太高，有人需要我就去，連預算都沒有問。 甚至還碰過屋主叫我們在現場等了1個多小時，加討論整整花了半天以上，而最後，他不做也不告知我一聲……還是我開口問他有沒有要做，他才告知我的。」

也因此，就是發生上述種種白費功夫的事件後，原PO才開始先問預算，並在線上先報價，有在預算內才約丈量，「做不起來我就直接推掉，假設：一樣10萬的東西，不可能5萬就做的起來吧？當然可能有人說可以，但就是羊毛出在羊身上。千萬別想覺得好的材質、好的品質，還可以那麼低價」，好的材質，好的師傅，有他一定的價格。業界大品牌的東西，也有他一定的成本考量。

她甚至還常常碰到屋主說不知道預算多少？「可就像買房子一樣，一定都會先上網查價格，再考量預算去買房子，而不是看了一間超出自己預算的東西。而這些價格，其實在線上討論就可以了，或者Google其實很好用。」她也感嘆，自己絕對可以免費丈量，但希望不做的畫，屋主也要禮貌性告知一聲。

「而今天碰到這個屋主實在讓我們太感動了！」原PO透露，這位屋主不但送禮，還送丈量費，「我們一開始也一直推託……畢竟我們本來就沒有在收丈量費，但他也告知我們，花了陪孩子的時間特地跑了一趟，這是他的心意，還怕我們嫌太少，叫我們一定要收下，真的不收，就等確定有做到，再扣除就好。」聽到這句話，原PO才願意收下這筆費用。

不只如此，屋主看到她的貼文後，知道她孩子生病，還特地買了果凍請孩子們吃，也讓原PO驚呼「真的很難得可以遇到這麼尊重專業的屋主。離開前，他問我們是不是開車來？又要掏出錢包付我們車馬費……我們這次當然是直接拒絕！」

她也坦言，裝潢是一件花錢又冒險的事，她也希望每個人可以找到適合自己的廠商，就算丈量完她沒有接到也沒有關係，所以才一直沒有收這個錢，「選擇自己要的廠商，無論好與壞最後都得自己接受。但去過丈量的屋主都知道，我並不會強迫大家要做成什麼樣子，希望大家都不要太有壓力，利與弊都會先討論出一個共識。也不會覺得櫃子做多，我能多賺，就叫大家把櫃子做滿。」

原PO也表示，把錢花在刀口上，才是她出來連工代料的初衷之一，她也感謝遇到很多願意等她排出時間，甚至很信任他們的客戶！「我不是只想單純做一場工作，而是想延續我的未來。」

貼文曝光也引發網友熱議，「做工程的都知道有沒有收丈量費，有沒有收很難界定，大多數的業主都覺得不用付錢，都不知道出去丈量估價也是花時間的，覺得理所應當的！總覺得做工程很好賺，都不知道背後的辛苦！」「做了20幾年的室內設計感同深受！」「公家機關起帶頭作用，就不給比圖或估算費用，民間想當然也是比照辦理，不尊重專業是從政府開始的」、「懂得尊重專業，善的循環」、「真的很感人！遇到這麼尊重專業的屋主不容易，相信妳們會越來越好！」

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