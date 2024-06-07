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北漂男砸大錢買到凶宅！浴血詭女留鮮紅7字　監視器拍下驚人內幕

黃男原本買了一間新房當作婚房，沒想到搬進去卻遇到不少靈異事件。（示意圖，pexels）

▲男子買了一間新房要當作婚房，沒想到搬進去卻遇到不少靈異事件。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

大陸一名年屆30歲的黃姓男子在北京打拚事業有成後，於通州區購置了一間房產，打算作為他和女友未來的愛巢。然而，2人入住後卻遭遇了接二連三的怪事，甚至發現了一名身穿綠衣、渾身浴血的女子留下的血書，嚇得他們趕緊向原屋主解約，打算搬家，不料結局大逆轉。

綜合陸媒報導，一名北漂黃姓男子在北京看中了一間2房1廳的房子，打算買下當作婚房，雖然房價超過市場行情，但黃男看中其位置在地鐵站附近，且價格尚在可承受範圍內，加上與年齡相仿的付姓屋主兼房東相談甚歡，於是雙方簽訂了購房合約，合約內容為「買方先行支付總房款的70%，剩餘款項待房屋過戶後再行支付，如任何一方違約，則需支付高額違約金」。

黃男買房後，卻發現房子裡有租客，必須等到2個月後租約到期才能搬進去。之後，當他準備支付尾款時，屋主又表明自己身在國外，以致於延期過戶。不過當黃男入住後，開始發生一連串驚悚事件。黃男透露，某天自己回家時，赫見客廳桌上出現一個紙杯，但他確定女友在外地出差，家裡並沒有其他人，令他毛骨悚然，火速換新門鎖，還懷疑是前房客遺留下的紙杯。

數日後，黃男深夜裡在床上摸到一張照片，當他用手機燈光照亮，居然看到一名身著綠裙的女子浴血的樣子，驚恐之餘，他馬上將所有燈光打開壯膽，徹夜難眠。不僅如此，黃男摸到照片的隔天，還收到一封署名為「我們來自天堂」的電子郵件，驚恐萬分地向女友求救，但她認為是他的朋友惡作劇。數日後，黃男女友出差結束返家，竟看到衣櫃塞滿了其他女人的衣服，怒不可遏質問男友，黃男反而被嚇得魂飛魄散。

黃男為了證明家中確實發生了離奇事件，使用筆記型電腦登入電子信箱，向女友展示未讀取的信件。沒想到，2人點開一封信件後，映入眼簾的竟是滿滿一頁的紅色字體，內容寫著「為什麼在我家裡！」7個字，令他們驚恐萬分，2人隨即向付男表達解約意願。

付男了解事情原委後，坦承隱瞞凶宅事實並表達歉意，同時爽快同意退房，還不收取違約金。可是房東付男的反應卻引起黃男懷疑，假裝需要時間考慮，並暗中安裝了監視器調查。果然，他透過監視器畫面發現付男竟然私自闖進屋內，製造「靈異現象」。

事跡敗露後，付男坦承這間房價在1個月內上漲了數10萬元，令他後悔將房子賣給黃男，於是，他企圖利用凶宅和免收違約金的條件來威逼利誘黃先生搬離。最終，付男功虧一簣，只好認命服輸與黃男完成過戶手續。


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