新莊租霸欠3個月房租！被斷電「搬發電機回家」：超級爛咖

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

只要是房東，一定都怕遇到租霸房客。就有網友TikTok看到別人分享租霸，該房客已經三個月不繳房租，被斷電竟自己把電表裝回、電箱壞了還弄了發電機回家，「留言說擅自斷電違反強制罪，會被吉（告），房東也不能開門擅自進去」，看得他超傻眼，「有沒有租霸越來越多的八卦？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「租霸是不是越來越多了？」貼出TikTok連結，文中直呼「最近這樣的租霸好像越來越多了。」連結中可以看到，一名房地產員工在TikTok分享多支租霸的影片，有台中租霸用各種理由拖欠房租、拿法條恐嚇房東，還給假的工作證明；烏日租霸每月租金3萬9，卻只給5千，之後擺爛不繳；桃園租霸利用房屋漏水等理由一直拖欠房租，但房子壓根沒漏水。

其中，一位新莊租霸已經3個月沒繳房租，被斷電後還自己把電打開，見電箱被鎖上又自行將鎖切割掉，遭加裝大鎖後則是直接破壞鎖。在開開關關的情況下，電表故障了，本以為終於能趕走對方，豈料租霸竟帶了台發電機回家，令房地產員工也直呼「超級爛咖」。更無奈的是不能退對方的水電，「他有租約，台灣法律保護他，就算我退掉，他可以去門市復電。」

看到新莊租霸各種惡霸行為，問卦網友不禁直呼，「裡面留言說擅自斷電違反強制罪，會被吉。房東也不能開門擅自進去，當租霸真的有夠爽。以後房東如果是新青安仔，還可以不爽就檢舉。有沒有租霸越來越多的八卦？」

影片下方，眾人也都看傻，「不懂為何會有這種人？每次5號遇假日，我都還擔心房東會晚收到錢，都特別提前匯給房東說」、「我連房租過兩天就覺得很不好意思，她還那麼死皮賴臉的幾個月」、「矛盾大對決欸」、「之前租房都不敢遲繳，就怕房東不租，現在好誇張。」