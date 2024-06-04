左營高鐵2房一拍僅635萬　網友疑太便宜「有凶？」

▲左營高鐵特區1戶2房淪落法拍，底價635萬元，因低於區域行情在網路掀起一陣熱議。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

左營高鐵特區1戶2房淪落法拍，一拍底價635萬元，因低於區域行情3~5折，在網路掀起一陣熱議，法拍專家建議，區段因台積電近年漲幅驚人，不過2020年疑似該戶曾有求售紀錄，當時以「有故事美2房」為標題，民眾入場前需做足功課。

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該戶位於高雄高鐵特區，債務人因清償債務而遭法拍，建坪為24.7坪，屋齡8年，底價635萬元，一拍預計5日開標，換算單價25.7坪。根據法院筆錄，查無非自然死亡相關紀錄，之前曾出租，月租金1.8萬元，投報率也有3%。

▲2020年疑似該戶曾有求售紀錄，當時以「有故事美2房」為標題。（圖／房仲提供）

由於法院未標註為事故屋，引發網友熱議，甚至有網友還上PTT發問，指出該戶總價比一般二手屋大約低30%上下，想買來出租，且法院筆錄說明此戶非凶宅，但在查此棟大樓資料時，關鍵字都會出現凶宅、事故等負面詞彙，想請教版上先進是否了解此大樓的問題。

網友透露，「抬出來的時候很多人看到，網路上不好查，附近房仲問一下。」也有網友直接留言求卦。

根據實價登錄，該戶2016年、2020年曾有2筆交易紀錄，2016年成交價為608萬元，2020年成交價為330萬元，換算單價13.4萬元，不過實登並無任何備註。

▲該戶2016年、2020年曾有2筆交易紀錄，不過實登並無任何備註。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事陳揚智指出，高鐵特區鄰近台積電楠梓廠，附近又有新光三越左營店、高鐵左營站，近年房價漲幅明顯，屋齡約10年大樓，區段行情落在32~37萬元，以目前法拍底價來看，明顯低於區域行情。

透明房訊經理陳慧瑜預計，該戶將吸引多人搶標，不過2020年疑似該戶曾有求售紀錄，當時以「有故事美2房」為標題，開價398萬元，也剛好跟實價登錄成交330萬元時間吻合，建議民眾入場前需做足功課。

一般來說，若房屋交易隱瞞凶宅，買家可無條件解約，因該戶的法院筆錄上未註明為事故屋，若民眾法拍後才發現是凶宅，在還沒取得權狀前，都還是有機會自行舉證為凶宅後，向法院申請撤回，不過最終裁量權仍是在法院。

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