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黃國昌岳父為70億偷跑！　無許可證施工害人跌倒

圖、文／CTWANT

5月28日上午，台北市中山區長春路上的建案「恆合鈺璽」前，在人來人往的街道上，可見多台工程車輛無視紅線、違停路邊搬運器具，工人在場內忙碌導致塵土飛揚，人行道則僅約2個磚頭寬度可供行走，且磚頭上有明顯裂痕，邊緣更有清楚被破壞痕跡，來往路人稍加不注意便可能踉蹌跌倒。 

建案「瑋石長春」由恆合建設與瑋石建設共同興建，施工導致塵土飛揚外，工程車輛更無視紅線，直接違停路邊搬運器具。（圖／記者周志龍攝）

▲建案「瑋石長春」由恆合建設與瑋石建設共同興建，施工導致塵土飛揚外，工程車輛更無視紅線，直接違停路邊搬運器具。（圖／CTWANT提供，下同）

而搞壞人行道的罪魁禍首便是黃國昌岳父的恆合建設，恆合建設由高熙治所創立，「恆合鈺璽」則由恆合與相關企業瑋石建設共同建造，總面積達317坪，規劃蓋地上15層和地下5層。

相較於女婿黃國昌口口聲聲訴求的居住正義，該建案主打「全台灣最金貴的一平方公里」，以南京復興生活圈新屋成交價每坪167萬元估算，該建案總價值將超過70億元，建商賺大錢的時候卻也引來憤憤民怨。

「不是只有我耶，買藥的時候發現很多人都在那段路上跌倒。」附近商家表示，「恆合鈺璽」約半年前就開始施工，而工程用車輛在人行道上自由來去，也導致人行道磚石破碎、裂痕斑斑，更因工程緣故而導致人行道縮減，導致民眾在行經時因而跌倒。

「瑋石長春」遭爆在取得人行道斜坡取可前便開始動工，更因車輛壓上人行道導致毀損，磚塊皆可見斑駁裂痕，邊緣還有清楚遭破壞痕跡。（圖／讀者提供）

▲「瑋石長春」遭爆在取得人行道斜坡取可前便開始動工，更因車輛壓上人行道導致毀損，磚塊皆可見斑駁裂痕，邊緣還有清楚遭破壞痕跡。

受傷民眾提到，她半年前曾抱孩子行經該建案前，因人行道不平而慘跌，導致手部受傷、至今未癒，現在都得看醫生敷藥，而她曾向建商反映，建商得知此事後卻不聞不問，讓她難以接受。

記者調查更發現，恆合鈺璽疑似「偷跑」，根據臺北市工務局規定，建商在動工時，倘若有車輛得行經人行道，得依規定申請建照工程人行道設置斜坡道，得到斜坡道核准文號後才能實際動工。

在申請施工需要斜坡道時，建商更得簽下切結書，保證於施工期間負責維護管理，若有維管不當衍生事故賠償事宜，將由建商完全負責，完工時還得依現況高程包括鋪面恢復原裝，並通知新建工程處派員檢驗。

而記者實際走訪，確認「恆合鈺璽」緊鄰其他建築物和菜市場，僅長春路一出口可容工程車輛通過，新工處直到4月底才前往會勘以決定是否能設置斜坡，附近商家卻指證歷歷，表示「恆合鈺璽」早在寒冬之際前便早已開始作業，車輛行駛在人行道上則彷彿進入無人之境，更罔顧相關規定嚴重破壞人行道。

附近民眾控訴，指人行道遭破壞導致行走困難，她在半年前就曾抱著孩子跌倒，傷處至今都還未痊癒。（圖／本刊影音組）

▲附近民眾控訴，指人行道遭破壞導致行走困難，她在半年前就曾抱著孩子跌倒，傷處至今都還未痊癒。

建商的蠻橫硬幹也讓附近民眾議論紛紛，懷疑高熙治是否因立委女婿再進國會而雞犬升天，為了興建售屋招待所好早日賣房，更質疑人行道遭毀損的修復經費是否得由台北市政府買單，希望相關單位能深入調查，還給周遭住戶最基本的行走安全。

新工處共管科證實，恆合鈺璽於3月8日提出人行道斜坡申請，在4月底進行會勘，並於5月10日予以許可，倘若建商在此之前將車輛開上人行道，屬於違規行為，而確實有聽聞該里鄰長在此摔倒，一分隊也予以規勸，後續則將會請分隊了解狀況並深度調查。

記者於6月3日致電瑋石建設，接線人員稱長官都在開會，尚無法回應，而記者留下電話和問題，但至截稿前都未獲回應。

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關鍵字：周刊王黃國昌

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