基隆「敏感地質」破百處！專家憂雙北斷層：一旦錯動將現毀滅災情

▲基隆市的山崩、土石流、順向坡敏感地質區域，離人口密集地區尚有一段距離。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心）

圖文／CTWANT

基隆市潮境公園路口處3日下午發生山崩，造成台2線雙向交通中斷，事件引發外界對地質敏感地注意。據國家災害防救科技中心資料，基隆市有破百處「山崩、土石流、順向坡」等敏感地質區域。

根據國家災害防救科技中心的「3D災害潛勢地圖」顯示，基隆市被列入山崩、土石流、順向坡的敏感地質區域達逾百處，但主要分布在山區及丘陵地，距離7大行政區中的人口密集區，尚有一段距離。

相較之下，台北市的順向坡、岩體滑動雖明顯少於基隆，但順向坡位置緊鄰北投公館公園、丹鳳公園、陽明交大、石牌等處，東華公園也幾乎整個被列入順向坡範圍內；內湖亦有多處緊靠順向坡地。

▲台北市敏感地質區域。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心）

不過，比山崩、土石流更讓地質專家憂心的，是地震週期約700年，橫跨新北、台北並從金山進入海洋的山腳斷層。3D災害潛勢地圖顯示，絕大部分台北，以及三重、蘆洲、五股、士林、中和、永和、板橋，都被列入「土壤液化潛勢」地區，其中台北市西區精華地帶、五股、三重、蘆洲、新莊與板橋部分地區，均被劃入土壤液化的高潛勢區。

▲北市、新北土壤液化的高潛勢區域。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心）

台大地質系名譽教授陳文山表示，山腳斷層一旦錯動，即會發生直下型地震，屆時任何警報系統將會因為震源太近失去預警作用，台北盆地、蘆洲、樹林、板橋也會因地處沙泥層、盆地效應，產生更劇烈與更久搖晃。中央大學應用地質所退休教授李錫堤指出，山腳斷層一旦錯動，台北將出現毀滅性災情，「沒辦法重建，只能放棄」。

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