中古屋貴得嚇人「開價直逼新建案」！專家嘆：友人氣到買預售

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「預售屋市場買氣火熱的其中一個原因，與中古屋價格貴到嚇死人有關。」房產專家何世昌3日在粉專表示，身邊有幾位朋友看中古屋看了一年半載，結果最後氣到去買預售屋，「中古屋開價與新建案差不多，也實在太敢開了吧…」有網友也感慨，「我也是看舊的快看不下去」、「真心覺得中古屋賣方是來助攻預售市場的。」

中古屋價格有多貴？馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，從售屋網抓兩個求售的物件來看，就能略知一二屋主的瘋狂程度。

首先是大安區潮州街的2房華廈，坪數約49.61坪，「屋齡已經41年了，含車位總價8980萬元，含車位每坪單價約181萬元」，雖然房子重新裝潢過，但這售價仍讓何世昌直呼滿離譜，「大二房賣到快九千萬XD」。

另一間看看高雄美術館的社區「國家美術館」，屋齡18年，含車位共46坪，總價2788萬元，等於含車位每坪開價約60.61萬元，「這個開價跟新建案沒什麼差別了啊，到底哪來的勇氣開出這個價格？」

何世昌表示，不管房子再怎麼老舊，在屋主心中都很金貴，但說「跟房子有感情」真的令人難以相信，感覺想賣個好價格才是真的，「即便如此，中古屋開價與新建案差不多，也實在太敢開了吧…」也因此，如果覺得買新建案的就是「潘仔」，那倒也不一定，「說不定，其中有很多都是被中古屋傷透心的人。」

何世昌還在留言處指出，他也曾經歷過看中古屋看到吐血的情境，「屋主比建商更敢開、態度更硬。」貼文引發熱議，「現在幾十年的中古屋一點都不中古屋了」、「中古真的超級貴」、「真的，只是躺對地方40年就想開高價，只能被洗去買預售了吧」、「我家（東湖）這邊17年中古電梯大樓，沒有車位，一坪要賣107萬。我也真是哈囉你好嗎？」