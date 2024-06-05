台中國際級純白「綠美圖」明年底開館　內部視角搶先曝光　

▲全國唯一融合圖書館與美術館的「台中綠美圖」內部視角曝光。（圖／台中市政府提供）

記者陳筱惠／台中報導

全國唯一融合圖書館與美術館的「台中綠美圖」，主體工程已完工，預計明年底開館啟用。今（5）日市府帶隊視察綠美圖工程進度，也讓這由8棟建築串連，外層罩上金屬擴張網的國際地標內部視角曝光。

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「綠美圖」位於台中水湳園區，由獲得普立茲克建築獎的妹島和世、西澤立衛的SANAA事務所設計，設計之初就以國際級建築定位，全區以8棟建築串連，外層罩上金屬擴張網，展現建築的通透性。

▲台中綠美圖預計明年底開館。（圖／台中市政府提供）

圖書館打造全齡閱讀空間，美術館則規畫5大展覽空間，其中最大展間有27公尺高，也是為全國最高，台中市政府文化局長陳佳君表示：「綠美圖是台中重要指標建設之一，以流動穿透作為建築概念核心，結合美術館與圖書館兩大文化場館，打造藝術感知與圖書知識的連結，預計今年底美術館將進駐綠美圖行政棟，為明年底開館做準備。」

「對於明年綠美圖就將啟用，對水湳經貿園區房市的意義，就相當歌劇院之於七期。」不動產業者表示。身為台中市最被看好的一區，水湳房市也同歡建設落成。

▲「台中綠美圖」，主體工程已完工。（圖／記者陳筱惠攝）

水湳區域指標新案如以小宅切進的「親家中央公園」總戶數453戶，已揭露408筆，成交83.23萬元。位於水湳文商段的「豐邑Park one」實登揭露33筆，成交均價72.77 萬元，最高單價95萬元。

另外興富發集團旗下博元建設「雍悦一方」平均成交均價60.16 萬元、最高價也來到64.86 萬元，且銷售已過半，2024年更是趁勝追擊加碼推出旗下潤隆建設新案「當代首馥」總銷110億元。

▲身為台中市最被看好的一區，水湳房市也同歡建設落成。（圖／記者陳筱惠攝）

另外富華創新單元八預售案「之序」，實登已揭露74筆，成交均價68.73 萬元。雙橡園開發於中央公園特區推出「4117」預售案，總銷200億元更是表現亮眼，未開案就售罄。另外，國聚建設5月推出的「國聚之瑑」90億元，水湳及其周邊超級大案陸續登場。

不過水湳經貿園區權利金超過90億元的「經貿段6、8地號土地」地上權招商案於上月底流標，有業者認為該商業地流標可以當作近期房市反轉風向球。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「水湳前景看好不僅是住宅價格創高，更多的是該區段的都市計畫被設計為產業、經貿、文化區，雖然整體開發期至少還要5年，但實際上整體趨勢並不會有太大變動。」

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