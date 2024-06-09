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輝達宅超夯！　房仲主打「錄取NVIDIA就買這間」被秒殺

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房仲直接主打「錄取NVIDIA就買這間」，沒想到還真的被秒殺。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透露將在高雄亞灣建置AI算力中心，周邊房市搶搭順風車，就有房仲直接主打「錄取NVIDIA就買這間」，沒想到還真的被秒殺。信義房屋專家表示，近年議題大多集中北高，輝達讓南高能見度大增。

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有房仲在臉書社團《大高雄房屋買賣網》PO文求售輝達宅，主打「錄取NVIDIA就買這間」，根據銷售資料，該戶位於亞灣中華路，2房含車位開價1180萬元，並強調月租金2.5萬元起跳，引來大批網友留言「想了解」。

不料才短短1天，原PO就上網PO文，「感謝大家熱烈回應NVIDIA那間，暫售。」顯示輝達熱度相當驚人。

信義房屋高三區協理周清源表示，台灣打造為AI科技島，即便疫情期間，受影響的幅度也相對全球小，高雄在台積電、S廊帶效應下，成功帶動產業轉型，後續輝達進駐就是這波產業鏈的下一個重心。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲輝達進駐南高軟科，未來南高房市能見度大幅提高。（圖／記者張雅雲攝）

同時，近年集中在北高雄的科技產業議題，因輝達進駐南高，未來南高房市能見度大幅提高，讓南、北高房市較為平衡。周清源分析，當初北高因房價基期較低，台積電設廠的楠梓區還有1字頭價格，才會在台積電量產前就出現驚人的漲幅，亞灣因房價在高雄原本就屬於相對高基期，現階段房價爆發力較有限。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店東劉沛緹指出，目前亞灣新案開價45~55萬元，部分景觀豪宅高樓層成交價站上6字頭，而屋齡10~20年大樓，成交均價約為40萬元。

劉沛緹分析，儘管目前輝達宅單價已不低，不過因2房總價還在千萬元左右，因總價低、好入手，頗吸引自住客、置產族購買，自用或出租需求都同步增溫。

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關鍵字：高雄輝達房市AI南高房價秒殺

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