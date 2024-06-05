沙崙戰士接替橋頭勇士　台南高鐵驚現開價5字頭

▲台南高鐵特區出現新案開價5字頭，網友疑惑是否橋頭勇士將由「沙崙戰士」接棒？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年高雄橋頭房市因有橋科、台積電議題助攻，房價快速飆漲，進場購屋族被網友稱為橋頭勇士，有網友表示，台南高鐵特區的新案，竟出現2房開價1300萬元，換算單坪51萬元，堪稱驚人，並疑惑今年橋頭勇士地位，是否將由台南的沙崙戰士接棒。

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有網友在PTT以「去年有橋頭勇士，今年會有沙崙戰士嗎？」為標題PO文，指出去年中因為台積電是否暫緩設廠的消息，那時候勇敢買進的購屋族，被譽為橋頭勇士，現今也得到大家的RESPECT。

並強調現在台南高鐵特區有新案，2房含平車開價1300萬元，換算單坪51萬元，未來可以當沙崙戰士嗎？引來網友笑稱「沙崙戰士，給你個RESPECT啦」、「 當年橋頭勇士也是這樣被笑的」，也有不看好的網友直言，「不如買左營高鐵，進可攻退可守。」

也有網友怒批「現買現套牢，都是投資客自己玩自己的，根本沒自住客」、「狗叫聲都比人聲多。」

▲台南高鐵特區具沙崙智慧綠能科學城題材，附近還有三井OUTLET，建設豐富。（圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，台南高鐵特區具沙崙智慧綠能科學城題材，附近還有三井OUTLET、交通大學台南校區、沙崙K12雙語學校預定地、大台南會展中心、成大醫療創新園區、歸仁棒球場與運動公園等多項建設，建設題材豐富，近期吸引不少建商搶進推案。

之前房價從1字頭漲到3字頭後，買氣出現停滯，隨近期指標案陸續進場，房價開始上攻，已突破前波天花板價格，目前大多坐4望5，均價落在4字頭，若以開價5字頭來看，成交價有機會落在4字頭，也算是合理區間。

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